Трамп заявил, что никогда не думал о снятии санкций с России

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ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не думал снимать санкции с России. Об этом он заявил журналистам.
"Сейчас нами наложены очень серьезные санкции против России. Я никогда не думал о том, чтобы отменить их. Кто-то говорил, что Дональд Трамп хочет это сделать, но я не хочу их отменять", - сказал он.