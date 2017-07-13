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Трамп заявил, что никогда не думал о снятии санкций с России

Международная панорама
13 июля, 22:32 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 13 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не думал снимать санкции с России. Об этом он заявил журналистам.

"Сейчас нами наложены очень серьезные санкции против России. Я никогда не думал о том, чтобы отменить их. Кто-то говорил, что Дональд Трамп хочет это сделать, но я не хочу их отменять", - сказал он.

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Саммит G20 в Гамбурге Встреча Путина и Трампа Санкции в отношении России
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