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Суд в США ограничил доступ "Конкорд Менеджмент" к материалам жюри присяжных

Международная панорама
15 июня, 19:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 15, июня. /ТАСС

Подчеркивается, что эти документы не должны видеть те ответчики, которые находятся за пределами Соединенных Штатов и не участвуют в судебных заседаниях

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ТАСС, 15 июня. Суд в США вынес в пятницу постановление, согласно которому российская компания "Конкорд менеджмент и консалтинг", обвиняемая в Соединенных Штатах во вмешательстве в выборный процесс страны, не может иметь доступ к документам, ставшим для большого жюри присяжных основанием для вынесения обвинений в рамках проводимого спецпрокурором Робертом Мюллером расследования. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Во вторник в электронном архиве судебной системы США был размещен проект ходатайства Мюллера, согласно которому он просит суд запретить кому-либо из обвиняемых или связанных с ними лиц знакомиться с документами по делу "Конкорд менеджмент и консалтинг", за исключением адвокатов компании. Подчеркивается, что эти документы не должны видеть те ответчики, которые находятся за пределами США и не участвуют в судебных заседаниях.

В четверг агентство деловых новостей Bloomberg сообщило, что "Конкорд менеджмент и консалтинг" оспорила правомочность этого ходатайства Мюллера. Оно изложило позицию адвокатов Эрика Дубелье и Кэтрин Сейкали, представляющих в американском суде интересы "Конкорд менеджмент и консалтинг" предпринимателя Евгения Пригожина. По оценке юристов, команда спецпрокурора сослалась на "ложный закон", аргументируя свое ходатайство, и, очевидно, пытается в ускоренном порядке добиться согласия суда. "Ни одно рассмотренное судом дело никогда не предусматривало наложение столь тотальной санкции на незасекреченные документы", - отметили адвокаты компании.

Обвинения против "Конкорд Менеджмент и Консалтинг"

В середине февраля власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход предвыборной президентской гонки 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат Мюллера. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников компании "Агентство интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" "начиная с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" "получало средства на свои операции от обвиняемого Евгения Пригожина и контролируемых им компаний, включая "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" и "Конкорд Кейтеринг".

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