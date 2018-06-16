Япония изучает вопрос о создании международного фонда денуклеаризации КНДР

ТОКИО, 16 июня. /ТАСС/. Правительство Японии изучает вопрос о создание международного фонда для финансирования ядерного разоружения КНДР. Об этом заявил в субботу японский премьер-министр Синдзо Абэ, выступая в программе телеканала Yomiuri.

"Можно создать структуру, которая бы занималась вопросами отказа Северной Кореи от ядерного оружия", - сказал он. По словам японского премьера, эту организацию можно финансировать за счет взносов от международного сообщества.

Ранее Токио выражал готовность выделить средства на проведение инспекций ядерных объектов в КНДР силами Международного агентства по атомной энергии.

В ходе телепрограммы премьер Абэ выразил понимание в отношении решения президента США Дональда Трампа остановить проведение крупномасштабных американо-южнокорейских маневров для того, что создать благоприятную обстановку для переговоров между Вашингтоном и Пхеньяном. "Это хороший шаг для выработки доверия между Соединенными Штатами и Северной Кореей, - сказал глава японского правительства. - Важно, чтобы Северная Корея серьезно это восприняла и делами показала свою искренность".

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.