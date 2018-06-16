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Парламент Греции отклонил вотум недоверия правительству Ципраса

Международная панорама
16 июня, 22:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

Причиной голосования стало недовольство оппозиции итогами соглашения с Македонией о ее названии

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Алексис Ципрас

Алексис Ципрас

© AP Photo/Petros Giannakouris

ТАСС, 16 июня. Парламент Греции отклонил в субботу вотум недоверия правительству премьер-министра республики Алексиса Ципраса. Об этом сообщило агентство Reuters.

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У каждого своя Македония

В четверг стало известно, что лидер главной оппозиционной партии Греции "Новая демократия" Кириакос Мицотакис рассказал о намерении провести в парламенте страны голосование по вопросу о недоверии Ципрасу из-за итогов соглашения с Македонией о ее названии. Ранее партия заявила о намерении вынести вотум недоверия всему правительству страны.

Премьер-министр Македонии Зоран Заев сообщил на пресс-конференции во вторник, что Скопье и Афины пришли к соглашению о наименовании балканской республики. По его словам, новое название страны - Республика Северная Македония - будет переводиться на все языки, а достигнутая с Грецией договоренность "подтверждает македонскую идентичность и является гарантией будущего процветания страны". Заев также отметил, что "Македония получит приглашение стать 30-м членом НАТО", что является "гарантией инвестиций в страну".

Спор между Македонией и Грецией по поводу названия бывшей югославской республики, которое совпадает с наименованием северной греческой области, велся на протяжении 25 лет. Афины добивались изменения названия соседней страны и выступали против ее вступления в Евросоюз и НАТО.

В пятницу агентство Reuters сообщило, что соглашение о новом названии Македонии будет подписано главами МИД двух государств 17 июня в районе озера Преспа, граничащего с Македонией, Грецией и Албанией.

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