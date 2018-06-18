Президент Колумбии поздравил кандидата от правой партии Ивана Дуке с победой на выборах

ТАСС, 18 июня. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос поздравил кандидата от правой партии "Демократический центр", экс-сенатора Ивана Дуке с победой во втором туре выборов главы государства, который прошел в воскресенье. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я позвонил Ивану Дуке, чтобы поздравить его и пожелать удачи. Я предложил ему любую помощь правительства, чтобы переход власти прошел упорядочено и спокойно", - написал он.

Согласно данным, опубликованным сайте Национального управления по записи актов гражданского состояния Колумбии, за Дуке проголосовали 53,95% избирателей, за его конкурента, экс-мэра столицы Колумбии Густаво Петро, выдвигавшегося от левой коалиции, - 41,83%. Явка составила 52,95%.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето также поздравил Ивана Дуке с победой на выборах. Соответствующее сообщение он разместил в своем Twitter.

"От имени народа и правительства Мексики поздравляю Ивана Дуке с избранием президентом Колумбии в ходе образцовых выборов, ставших выражением прочной демократии в этой дружественной стране, - отметил Пенья Ньето. - Мексика продолжит развивать стратегические отношения, экономические связи и сотрудничество ради развития с новым правительством Колумбии".