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Президент Колумбии поздравил кандидата от правой партии Ивана Дуке с победой на выборах

Международная панорама
18 июня, 1:55 дата обновления: 18 июня, 2:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июня. /ТАСС

За Дуке проголосовали 53,95% избирателей

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ТАСС, 18 июня. Президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос поздравил кандидата от правой партии "Демократический центр", экс-сенатора Ивана Дуке с победой во втором туре выборов главы государства, который прошел в воскресенье. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Я позвонил Ивану Дуке, чтобы поздравить его и пожелать удачи. Я предложил ему любую помощь правительства, чтобы переход власти прошел упорядочено и спокойно", - написал он.

Согласно данным, опубликованным сайте Национального управления по записи актов гражданского состояния Колумбии, за Дуке проголосовали 53,95% избирателей, за его конкурента, экс-мэра столицы Колумбии Густаво Петро, выдвигавшегося от левой коалиции, - 41,83%. Явка составила 52,95%.

Президент Мексики Энрике Пенья Ньето также поздравил Ивана Дуке с победой на выборах. Соответствующее сообщение он разместил в своем Twitter.

"От имени народа и правительства Мексики поздравляю Ивана Дуке с избранием президентом Колумбии в ходе образцовых выборов, ставших выражением прочной демократии в этой дружественной стране, - отметил Пенья Ньето. - Мексика продолжит развивать стратегические отношения, экономические связи и сотрудничество ради развития с новым правительством Колумбии".

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