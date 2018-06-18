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NYT: Вашингтон расширил полномочия Киберкомандования в осуществлении хакерских атак

Международная панорама
18 июня, 6:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 18, июня. /ТАСС

Издание отмечает, что к числу противников в киберпространстве США относят, в частности, Россию, Китай и КНДР

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© Сергей Коньков/ТАСС

ТАСС, 18 июня. Администрация президента США Дональда Трампа расширила полномочия Киберкомандования в том, что касается осуществления превентивных хакерских атак и вторжений в компьютерные сети других государств. Об этом говорится в статье, опубликованной в воскресенье в газете The New York Times.

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"До сих пор Киберкомандование занимало по большей части оборонительную позицию, пытаясь противодействовать тем, кто проникал в американские сети с целью атаки, - констатирует издание. - В редких случаях оно переходило в наступление, в особенности в течение последних нескольких лет, пытаясь нарушить операции в интернете "Исламского государства" [террористическая группировка, запрещена в РФ] и его вербовщиков, результаты были в лучшем случае разными".

Журналисты газеты ознакомились с новой стратегией Киберкомандования, а также побеседовали с военными и сотрудниками разведки. Согласно полученным данным, "весной тот факт, что Пентагон повысил статус Командования, предоставил возможность практически на каждодневной основе совершать вторжения в иностранные сети с целью нейтрализации хакерских инструментов прежде, чем их применят". При этом в публикации констатируется, что в Белом доме не было официального обсуждения относительно смены принципов работы военных хакеров США.

В материале говорится, что новая стратегия командования "предусматривает постоянную подрывную деятельность в иностранных компьютерных сетях "на грани военных действий". Издание отмечает, что, согласно документам, перед военными хакерами США поставлена задача "противодействовать опасным действиям противников прежде, чем они смогут нанести ущерб нашим [американским] национальным силам". Это предполагает, в частности, "раскрытие слабостей противников, выявление их намерений и возможностей и противодействие атакам близко к их источнику". Предполагается также, что командование сможет вынудить противников "направить ресурсы на защиту и ослабить атаки".

В публикации отмечается, что к числу противников США в киберпространстве Вашингтон относит, в частности, Россию, Китай и КНДР. Кроме того, утверждается, что одной из причин расширения полномочий Киберкомандования были приписываемые РФ вторжения в американские сети во время президентских выборов 2016 года в США и до них.

Повышение статуса

В августе 2017 года Белый дом заявил, что президент США Дональд Трамп распорядился преобразовать Киберкомандование в самостоятельную структуру Вооруженных сил (ВС) США. Решение о повышении статута Киберкомандования было принято еще предыдущим президентом США Бараком Обамой и оглашено в конце декабря 2016 года. Обама тогда заявил о решительной поддержке идеи "повышения [статуса] Киберкомандования" и прекращения практики совмещения данной структуры с Агентством национальной безопасности США, которое занимается радиоэлектронной разведкой.

Трамп утверждал, что в новом статусе командование сможет более эффективно осуществлять операции в киберпространстве, проводимые ВС США.

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Ракетные запуски в КНДР Борьба с "Исламским государством" Ситуация на Корейском полуострове Разногласия РФ и США в киберпространстве
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