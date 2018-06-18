ОБСЕ: число нарушений режима прекращения огня в Донбассе выросло за неделю на 70%

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Количество нарушений перемирия в Донбассе на прошлой неделе выросло на 70% по сравнению с предыдущей. Об этом рассказал заместитель главы Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине Александр Хуг в интервью газете "Коммерсантъ", опубликованном в понедельник.

"Что касается случаев нарушения режима прекращения огня, то их количество за минувшую неделю выросло на 70% по сравнению с предыдущей. По нашим наблюдениям, в четыре раза увеличилось количество вооружений, расположенных с нарушением линий отвода", - сказал Хуг. Он подчеркнул, что мониторинговая миссия фиксирует нарушения с обеих сторон.

По словам Хуга, нынешняя ситуация на линии разграничения является самой напряженной с начала года. "Но такие циклы вооруженного насилия мы уже наблюдали и раньше, что вновь подводит нас к выводу, что стороны обладают всеми возможностями управлять ситуацией на местах. Во время праздников и по таким случаям, как начало учебного года или сбор урожая, количество нарушений перемирия снижается, но потом вновь растет", - отметил он.

На прошлой неделе Хуг сообщил, что количество погибших мирных жителей в Донбассе достигло 29 человек с начала года.

12 февраля 2015 года в Минске был подписан согласованный с лидерами "нормандской четверки" Комплекс мер по реализации минских соглашений из 13 пунктов. Они предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию и возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь на неурегулированность вопросов безопасности.

Неоднократно объявлялось о введении режима тишины, однако полностью обстрелы так и не прекратились.

Перемирие

Наблюдатели ОБСЕ неоднократно фиксировали многодневное соблюдение перемирия у Станицы Луганской, необходимое для начала отвода сторонами конфликта вооружений в этом районе, заявил Хуг.

"Было несколько семидневных периодов времени, на протяжении которых СММ не регистрировала нарушений режима прекращения огня в этом районе (у станицы Луганской - прим. ТАСС)", - сказал Хуг.

При этом, по его словам, наблюдатели не увидели признаков разведения сил и средств сторон на данном направлении. "Пока не произойдет разведение сил и средств как в этом конкретном районе, так и в других местах, где стороны находятся близко друг от друга, нарушения будут продолжаться", - подчеркнул представитель миссии ОБСЕ.

В сентябре 2016 года контактная группы по урегулированию на востоке Украины договорилась о начале создания в Донбассе так называемых зон безопасности, откуда должны быть отведены все вооруженные силы противоборствующих сторон. На первоначальном этапе это должно было произойти в трех пилотных районах - возле села Петровское (ДНР), поселка городского типа Станица Луганская и города Золотое (оба в ЛНР). Почти сразу удалось отвести силы и создать первые две зоны безопасности - у Петровского и Золотого. А вот попытки сделать это в районе Станицы Луганской до сих пор остаются безрезультатными. Киев постоянно ссылается на то, что в этом районе прежде должен быть установлен режим тишины в течение семи дней, чего якобы никак не удается достичь. Однако даже наблюдатели ОБСЕ уже не раз фиксировали там необходимое затишье.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 12 июня по итогам встречи "нормандской четверки" заявил, что в ходе переговоров были представлены факты и свидетельства того, что мониторинговая миссия ОБСЕ "более 20 раз фиксировала семидневные и более периоды полного соблюдения режима прекращения огня". "Несмотря на это украинская сторона отказывается выполнять договоренности лидеров нормандского формата о разведении сил и средств", - подчеркнул глава российского дипведомства.