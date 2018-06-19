США и Южная Корея договорились отложить военные учения на Корейском полуострове

ТАСС, 19 июня. США и Южная Корея решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове. Об этом сообщило во вторник министерство национальной обороны Южной Кореи.

"В результате тесного сотрудничества Южная Корея и США решили отложить все мероприятия по планированию военных учений Ulchi Freedom Guardian, которые должны были пройти в августе, - цитирует заявление оборонного ведомства агентство Yonhap. - Республика Корея и США планируют продолжить консультации о дальнейших действиях".

Как сообщили при этом в Белом доме, совместные учения США и Южной Кореи будут приостановлены, пока КНДР добросовестно ведет переговоры о денуклеаризации.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Глава Белого дома также обещал приостановить совместные с Сеулом военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. При этом Трамп отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. военнослужащих США.