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США и Южная Корея договорились отложить военные учения на Корейском полуострове

Международная панорама
19 июня, 0:19 дата обновления: 19 июня, 1:06 UTC+3

Маневры Ulchi Freedom Guardian должны были пройти в августе

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© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 19 июня. США и Южная Корея решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian на Корейском полуострове. Об этом сообщило во вторник министерство национальной обороны Южной Кореи.

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Южнокорейско-американские совместные учения Foal Eagle и Key Resolve. Досье

"В результате тесного сотрудничества Южная Корея и США решили отложить все мероприятия по планированию военных учений Ulchi Freedom Guardian, которые должны были пройти в августе, - цитирует заявление оборонного ведомства агентство Yonhap. - Республика Корея и США планируют продолжить консультации о дальнейших действиях".

Как сообщили при этом в Белом доме, совместные учения США и Южной Кореи будут приостановлены, пока КНДР добросовестно ведет переговоры о денуклеаризации.

12 июня в Сингапуре состоялся саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам встречи главы государств подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Глава Белого дома также обещал приостановить совместные с Сеулом военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. При этом Трамп отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. военнослужащих США.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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США КНДР Республика Корея
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