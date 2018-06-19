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Белый дом подтвердил, что совместные учения США и Южной Кореи будут приостановлены

Международная панорама
19 июня, 0:41 дата обновления: 19 июня, 1:44 UTC+3

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс уточнила, что маневры будут "находиться на паузе", пока КНДР добросовестно участвует в переговорах о свертывании ее ядерных программ

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© AP Photo/Ahn Young-joon

ВАШИНГТОН, 19 июня. /ТАСС/. Вашингтон и Сеул не будут проводить совместные военные учения в Республике Корея, пока КНДР добросовестно участвует в переговорах о свертывании ее ядерных программ.

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Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Ее попросили прокомментировать приведенное информационным агентством Yonhap заявление министерства обороны Республики Корея о том, что Вашингтон и Сеул решили отложить запланированные на август совместные военные учения Ulchi Freedom Guardian.

"Переговоры на этот счет на данном этапе продолжаются. Пока Северная Корея продолжает действовать добросовестно, как мы видели это в Сингапуре, мы ожидаем, что эти вещи [совместные учения] будут находиться на паузе", - сказала Сандерс.

Пентагон также подтвердил в понедельник информацию о том, что США и Южная Корея решили отложить запланированные на август совместные военные учения на Корейском полуострове. Об этом сообщила в понедельник корреспонденту ТАСС пресс-секретарь министерства обороны Дана Уайт.

"В соответствии с обязательствами президента [США Дональда] Трампа и совместно с нашим союзником Республикой Корея ВС США приостановили запланированные на этот август военные учения [Ulchi Freedom Guardian]", - отметила она.

12 июня в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР. По завершении переговоров президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына стороны подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

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На итоговой пресс-конференции Трамп пообещал, что США приостановят совместные с Республикой Корея военные учения, которые он охарактеризовал как "чрезвычайно провокационные" и "неподобающие" в складывающейся ситуации.

Затем глава американской администрации еще несколько раз подтверждал намерение заморозить проведение таких военных маневров, несмотря на резкую критику его решения со стороны целого ряда политических кругов США. Кроме того, Трамп подчеркивал, что считает неоправданными расходы Соединенных Штатов на организацию этих учений.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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