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Верховный комиссар ООН сожалеет о выходе США из Совета по правам человека

Международная панорама
20 июня, 2:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Зейд Раад аль-Хусейн считает это решение шагом назад

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ТАСС, 20 июня. Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн выразил сожаление в связи с решением США выйти из Совета ООН по правам человека. Об этом говорится в понедельник в Twitter офиса верховного комиссара.

"Печальные, если не сказать ошеломляющие новости. Принимая во внимание состояние прав человека в современном мире, США должны идти вперед [в этом вопросе], а не назад", - цитирует комиссара его офис.

Ранее в понедельник постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила о выходе США из Совета по правам человека, назвав орган "политически предвзятым". Она отметила, что Соединенные Штаты могут вернуться в Совет, "если он будет реформирован".

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