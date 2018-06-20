Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 64.07
€ 74.18
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ЕС заявили, что выход США из СПЧ ООН подрывает их роль защитника демократии в мире

Международная панорама
20 июня, 1:28 дата обновления: 20 июня, 2:08 UTC+3

В заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич подчеркивается, что Европейский союз "продолжит защищать права человека и фундаментальные свободы"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 20 июня. Евросоюз считает, что решение США о выходе из Совета ООН подрывает их роль защитника демократии в мире. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

"Сегодняшнее решение рискует подорвать роль США в качестве защитника и чемпиона демократии на мировой арене. Европейский союз несмотря ни на что продолжит защищать права человека и фундаментальные свободы в многостороннем формате или по всему миру, в том числе в сотрудничестве с США, когда это возможно", - указано в нем.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве Совета по правам человека.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выход США из Совета ООН по правам человека
Персоны
Хейли, Никки
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
США объявили о выходе из Совета ООН по правам человека
2
Источник: подозреваемая в шпионаже Карина Цуркан является членом правления "Интер РАО"
3
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
4
Суд Лондона принял решение о замораживании активов "Газпрома" по иску "Нафтогаза"
5
Канье Уэст рассказал о влиянии на него убитого XXXTentacion
6
Нетаньяху поблагодарил Трампа за выход США из Совета ООН по правам человека
7
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости