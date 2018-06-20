В ЕС заявили, что выход США из СПЧ ООН подрывает их роль защитника демократии в мире

ТАСС, 20 июня. Евросоюз считает, что решение США о выходе из Совета ООН подрывает их роль защитника демократии в мире. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Майи Косьянчич.

"Сегодняшнее решение рискует подорвать роль США в качестве защитника и чемпиона демократии на мировой арене. Европейский союз несмотря ни на что продолжит защищать права человека и фундаментальные свободы в многостороннем формате или по всему миру, в том числе в сотрудничестве с США, когда это возможно", - указано в нем.

Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве Совета по правам человека.