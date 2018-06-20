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Председатель Совета ООН по правам человека прокомментировал выход США из СПЧ

Международная панорама
20 июня, 2:26 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 20, июня. /ТАСС

Воислав Шуц заявил, что важно сохранить этот механизм сильным

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ЖЕНЕВА, 20 июня. /ТАСС/. Председатель Совета ООН по правам человека (СПЧ) Воислав Шуц считает важным сохранить этот механизм сильным после выхода США. СПЧ должен оставаться жизнеспособным в ХХI веке, заявил он во вторник вечером в Женеве.

"В те времена, когда сила многосторонности и прав человека оспаривается на ежедневной основе, для нас исключительно важно сохранить Совет сильным и жизнеспособным в качестве центрального элемента в ХХI столетии", - отметил Шуц. Председатель СПЧ пояснил, что вопрос о вакантном месте в СПЧ в связи с выходом США должен решаться Генеральной Ассамблеей ООН.

Соединенные Штаты объявили во вторник о выходе из СПЧ. О таком решении вашингтонской администрации сообщила постпред США при всемирной организации Никки Хейли, выступая перед журналистами в Госдепартаменте.

Вашингтон ранее неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в Совет не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.

Совет ООН по правам человека - межправительственный орган системы ООН. Он был создан в 2006 году, придя на смену Комиссии по правам человека, которую часто критиковали за предвзятость. В состав Совета входят 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования.

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Выход США из Совета ООН по правам человека
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