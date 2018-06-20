СМИ: лидеры КДНР и Китая пришли к пониманию в вопросе денуклеаризации

ТАСС, 20 июня. Лидеры КНДР и Китая Ким Чен Ын и Си Цзиньпин пришли к пониманию по ряду вопросов, в том числе вокруг денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном в среду агентством ЦТАК заявлении.

По его данным, главы государств обсудили недавнюю встречу Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа и обменялись мнениями по вопросам денуклеаризации, пишет агентство Reuters.

Ким Чен Ын ранее прибыл в КНР, где у него состоялась в том числе встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний. За последние три месяца он посещает Китай в третий раз. О первых двух визитах лидера КНДР китайские власти уведомляли общественность только после их окончания.

По итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова. Он при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.