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СМИ: лидеры КДНР и Китая пришли к пониманию в вопросе денуклеаризации

Международная панорама
20 июня, 2:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

По данным агентства ЦТАК, главы государств обсудили недавнюю встречу Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа и обменялись мнениями по вопросам денуклеаризации

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ТАСС, 20 июня. Лидеры КНДР и Китая Ким Чен Ын и Си Цзиньпин пришли к пониманию по ряду вопросов, в том числе вокруг денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом говорится в распространенном в среду агентством ЦТАК заявлении.

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По его данным, главы государств обсудили недавнюю встречу Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа и обменялись мнениями по вопросам денуклеаризации, пишет агентство Reuters.

Ким Чен Ын ранее прибыл в КНР, где у него состоялась в том числе встреча с председателем КНР Си Цзиньпином в Доме народных собраний. За последние три месяца он посещает Китай в третий раз. О первых двух визитах лидера КНДР китайские власти уведомляли общественность только после их окончания.

По итогам состоявшейся 12 июня встречи в Сингапуре Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США. Кроме того, Трамп обещал остановить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова. Он при этом отметил, что не обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос размещения американских войск в Южной Корее, где сейчас дислоцированы 28,5 тыс. американских военнослужащих.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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