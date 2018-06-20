Мэй назвала ошибочной иммиграционную политику США

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду раскритиковала иммиграционную политику США, которая приводит к разлучению детей и их родителей, нелегально перебирающихся через американскую границу с Мексикой.

Британский премьер указала, что содержание детей в неволе является "очень тревожным" сигналом. "Это неправильно", - сказала она в парламенте, подчеркнув, что подобный подход Соединенное Королевство не поддерживает.

Мэй также настояла на важности предстоящего рабочего визита президента США в Великобританию, который состоится 13 июля. "Когда мы не согласны с Соединенными Штатами, мы говорим им об этом. Но у нас также есть ключевые общие интересы с США в сферах безопасности и обороны, а также в других областях. Правильно сесть и обсудить их с президентом страны, с которой у нас существуют длительные особые отношения", - добавила она.

Ранее министерство внутренней безопасности США сообщило, что с 19 апреля по 31 мая текущего года были разлучены с родителями и помещены в специальные центры содержания почти две тысячи детей иностранных граждан, незаконно пересекших южную границу страны. В апреле администрация президента США Дональда Трампа объявила о начале политики "нулевой терпимости" к нарушителям миграционного законодательства. В соответствии с ней все нелегалы должны подвергаться заключению под стражу и уголовному преследованию. Их дети при этом, согласно американским законам, не могут быть арестованы, поэтому они помещаются в спеццентры.

Политика разлучения детей и их родителей-нелегалов на границе вызвала резкую критику со стороны противников и даже некоторых сторонников Трампа.