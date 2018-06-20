Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй назвала ошибочной иммиграционную политику США

Международная панорама
20 июня, 16:01 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 20, июня. /ТАСС

Премьер-министр Великобритании раскритиковала политику разлучения детей и их родителей-нелегалов на границе

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду раскритиковала иммиграционную политику США, которая приводит к разлучению детей и их родителей, нелегально перебирающихся через американскую границу с Мексикой.

Британский премьер указала, что содержание детей в неволе является "очень тревожным" сигналом. "Это неправильно", - сказала она в парламенте, подчеркнув, что подобный подход Соединенное Королевство не поддерживает.

Смотрите также

Миграционная политика Трампа. Досье

Мэй также настояла на важности предстоящего рабочего визита президента США в Великобританию, который состоится 13 июля. "Когда мы не согласны с Соединенными Штатами, мы говорим им об этом. Но у нас также есть ключевые общие интересы с США в сферах безопасности и обороны, а также в других областях. Правильно сесть и обсудить их с президентом страны, с которой у нас существуют длительные особые отношения", - добавила она.

Ранее министерство внутренней безопасности США сообщило, что с 19 апреля по 31 мая текущего года были разлучены с родителями и помещены в специальные центры содержания почти две тысячи детей иностранных граждан, незаконно пересекших южную границу страны. В апреле администрация президента США Дональда Трампа объявила о начале политики "нулевой терпимости" к нарушителям миграционного законодательства. В соответствии с ней все нелегалы должны подвергаться заключению под стражу и уголовному преследованию. Их дети при этом, согласно американским законам, не могут быть арестованы, поэтому они помещаются в спеццентры.

Политика разлучения детей и их родителей-нелегалов на границе вызвала резкую критику со стороны противников и даже некоторых сторонников Трампа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Миграционная политика Трампа
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
Страны
США Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Криминальный авторитет Гагиев противился выдаче в РФ, ссылаясь на аэрофобию
2
Матвиенко: Совфед будет пристально следить за обсуждением пенсионной реформы в обществе
3
Украинские силовики активизировали наступательные действия в Донбассе
4
Комитет СФ не поддержал законопроект, приравнивающий доходы депутатов к средним по РФ
5
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
6
В сети появилось первое фото воссоединившейся группы АВВА
7
Делай как Буш: почему США покинули Совет ООН по правам человека
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости