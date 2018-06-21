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СМИ: Япония и РФ согласовывают встречу глав МИД и Минобороны 21 июля в Москве

Международная панорама
21 июня, 3:32 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 21, июня. /ТАСС

Одной из центральных тем переговоров станут вопросы, связанные с южной частью Курильских островов, отмечает издание Asahi

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Глава МИД Японии Таро Коно

Глава МИД Японии Таро Коно

© AP Photo/Koji Sasahara

ТОКИО, 21 июня. /ТАСС/. Правительства Японии и России в настоящее время занимаются согласованием встречи министров иностранных дел и обороны в формате "два плюс два" в соответствии с достигнутой ранее договоренностью на высшем уровне. Как пишет в четверг газета Asahi со ссылкой на дипломатические источники, она может пройти в Москве 21 июля.

По данным издания, одной из центральных тем переговоров станут вопросы, связанные с южной частью Курильских островов. В первую очередь японская сторона намерена заострить внимание на усилении военного присутствия РФ на этих территориях. В частности, речь идет о размещении там ракетных комплексов.

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Кроме того, главы МИД и Минобороны двух стран должны обсудить ситуацию на Корейском полуострове в свете недавнего саммита между лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом США Дональдом Трампом. Япония активно выступает за сохранение санкций в отношении Пхеньяна до проведения полной денуклеаризации и рассчитывает заручиться поддержкой России в этом вопросе.

Также японская сторона намерена затронуть тему возможности организации контактов между Японией и КНДР на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре. Ранее агентство Kyodo сообщало, что Токио в качестве основного вариант места проведения встречи между премьер-министром Синдзо Абэ и Ким Чен Ыном рассматривает именно площадку ВЭФ.

В понедельник, 18 июня, замглавы МИД России Игорь Моргулов сообщил, что встреча в формате "два плюс два" может состояться в Москве во второй половине года.

Первая встреча в формате "два плюс два" между РФ и Японией состоялась в Токио в ноябре 2013 года. Однако из-за украинского кризиса и присоединения Токио к санкциям в отношении Москвы формат был заморожен. Решение о проведении новой встречи было принято по итогам визита президента РФ Владимира Путина в Японию в декабре 2016 года, и она состоялась в Токио в марте 2017 года.

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Темы
Спор вокруг Курил Ситуация на Корейском полуострове
Персоны
Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Трамп, Дональд Моргулов, Игорь Владимирович
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