Reuters: Ким Чен Ын обещал Трампу уничтожить испытательный ракетный полигон Сохэ в КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом обещал ему вскоре уничтожить полигон по испытанию ракетных двигателей Сохэ, расположенный на западе страны. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Трамп по итогам встречи в Сингапуре 12 июня заявил, что, по словам Ким Чен Ына, КНДР уничтожит главные площадки по испытанию ракетных двигателей. При этом президент тогда не назвал конкретных полигонов, которые, как заявил ему северокорейский лидер, подлежат уничтожению.

Однако, как сообщил агентству Reuters неназванный представитель властей США, речь идет о полигоне Сохэ. По словам источника, Пхеньян "использовал эту площадку для проведения тестов жидкостных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности".

Ким Чен Ын "обещал, что Северная Корея скоро уничтожит тестовую площадку для испытаний ракетных двигателей", сказал собеседник агентства. При этом каких-либо четких сроков не указывается. Reuters также отмечает, что Пхеньян публично не подтверждал, что намерен уничтожать свои полигоны. В документе, подписанном по итогам встречи в Сингапуре, такой пункт не значится.

Испытательный полигон Сохэ (Тончхан-ни), также называемый космодромом, находится в провинции Пхенан-Пукто в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. Там, в частности, расположены стартовая площадка и стенд для наземных испытаний ракетных двигателей. 7 февраля 2016 года на космодроме Сохэ был осуществлен запуск ракеты-носителя со спутником Кванменсон-4 ("Сияющая звезда-4").