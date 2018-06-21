Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.06:
$ 63.62
€ 73.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Reuters: Ким Чен Ын обещал Трампу уничтожить испытательный ракетный полигон Сохэ в КНДР

Международная панорама
21 июня, 5:12 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 21, июня. /ТАСС

Пхеньян использовал эту площадку для проведения тестов жидкостных двигателей для баллистических ракет большой дальности, отметил источник агентства

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом США Дональдом Трампом обещал ему вскоре уничтожить полигон по испытанию ракетных двигателей Сохэ, расположенный на западе страны. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

Трамп по итогам встречи в Сингапуре 12 июня заявил, что, по словам Ким Чен Ына, КНДР уничтожит главные площадки по испытанию ракетных двигателей. При этом президент тогда не назвал конкретных полигонов, которые, как заявил ему северокорейский лидер, подлежат уничтожению.

Смотрите также
Военный парад в Пхеньяне, КНДР, 2017 год

Ядерная программа КНДР. Досье

Однако, как сообщил агентству Reuters неназванный представитель властей США, речь идет о полигоне Сохэ. По словам источника, Пхеньян "использовал эту площадку для проведения тестов жидкостных двигателей для своих баллистических ракет большой дальности".

Ким Чен Ын "обещал, что Северная Корея скоро уничтожит тестовую площадку для испытаний ракетных двигателей", сказал собеседник агентства. При этом каких-либо четких сроков не указывается. Reuters также отмечает, что Пхеньян публично не подтверждал, что намерен уничтожать свои полигоны. В документе, подписанном по итогам встречи в Сингапуре, такой пункт не значится.

Испытательный полигон Сохэ (Тончхан-ни), также называемый космодромом, находится в провинции Пхенан-Пукто в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. Там, в частности, расположены стартовая площадка и стенд для наземных испытаний ракетных двигателей. 7 февраля 2016 года на космодроме Сохэ был осуществлен запуск ракеты-носителя со спутником Кванменсон-4 ("Сияющая звезда-4").

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
Страны
США КНДР Китай
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев обсудил с "Единой Россией" предложения в рамках пенсионной реформы
2
Трамп заявил, что хочет поладить с Россией
3
В сети появилось новое видео, запечатлевшее некрасивое поведение бразильских болельщиков
4
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
5
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
6
Times: Лондон обеспокоен возможностью встречи Путина и Трампа до саммита НАТО
7
Минздрав поддержал идею запретить продажу алкоголя в ПЭТ-таре объемом более 0,5 л
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости