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Представитель генсека ООН не стал комментировать доклад комиссии по Восточной Гуте

Международная панорама
21 июня, 20:30 UTC+3 ООН ООН 21, июня. /ТАСС

Ранее эксперты пришли к выводу, что в период осады и боев в пригороде Дамаска все стороны конфликта совершали преступления

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ООН, 21 июня. /ТАСС/. Заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак воздержался в четверг от комментариев на появившиеся в СМИ утверждения о том, что проект доклада независимой комиссии ООН по ситуации в ходе боев в Восточной Гуте был якобы существенно отредактирован.

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"Мне известно об утечках в СМИ, касающихся доклада, - отметил он в четверг на регулярной встрече с журналистами. - Я рекомендовал бы обращаться по этому вопросу к моим коллегам из независимой комиссии". Он не уточнил, ознакомился ли генеральный секретарь ООН с докладом . "У нас нет комментариев на этот доклад, но, как известно, во все доклады в процессе их подготовки вносятся изменения", - добавил он.

Комиссия пришла к выводу, что в период осады и боев в пригороде Дамаска - Восточной Гуте - все стороны сирийского конфликта совершали преступления. Доклад комиссии 26 июня будет вынесен на обсуждение проходящей в Женеве 38-й сессии Совета по правам человека (СПЧ).

Газета The New York Times ранее утверждала, что в первоначальном проекте доклада, опубликованного 20 июня в Женеве независимой комиссией ООН по расследованию нарушений прав человека в Сирии, имелись якобы 7 страниц с изложением случаев использования химического оружия, которые не вошли полностью в итоговый документ, а были сведены в два абзаца. Представитель комиссии заявила в интервью, что содержавшиеся в первоначальном варианте сведения нуждаются в дальнейшей проверке и, вероятно, будут включены в новый доклад, который будет подготовлен в сентябре нынешнего года.

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