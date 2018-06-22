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Трамп продлил режим санкций в отношении КНДР еще на один год

Международная панорама
22 июня, 18:30 дата обновления: 22 июня, 18:50 UTC+3

Президент США добавил, что сохраняется "режим чрезвычайного положения применительно к Северной Корее"

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Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

© EPA-EFE/JIM LO SCALZO

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп принял решение продлить на год срок действия различных односторонних американских санкций в отношении КНДР. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Белого дома.

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

Как она уточнила, речь идет о сохранении в силе многочисленных ограничительных мер, которые вводились в основном указами президента США Барака Обамы в августе 2010 года, апреле 2011 года, январе 2015 года, марте 2016 года, а также распоряжением действующего главы государства от сентября 2017 года. Эти рестрикции предусматривали, в частности, блокирование ряда замороженных активов КНДР.

Срок действия санкций истекал 26 июня текущего года. Трамп постановил продлить его еще на год, ссылаясь на то, что сохраняется "режим чрезвычайного положения применительно к Северной Корее", говорится в уведомлении главы американской администрации, также направленном Конгрессу США.

По мнению Трампа, "риск распространения" ядерных материалов на Корейском полуострове, "действия и политика" Пхеньяна, в том числе нацеленные против американских ВС, по-прежнему представляют собой "чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

12 июня в гостинице Capella в Сингапуре состоялась встреча Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. По итогам переговоров они подписали совместный документ, в котором Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Трамп обещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения, на чем в течение многих лет настаивал Пхеньян. Американский лидер заявлял о том, что поладил с Ким Чен Ыном.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
Персоны
Обама, Барак Трамп, Дональд
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