США рассчитывают на прозрачность разбирательства по отмене выборов мэра Кишинева

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Вашингтон внимательно наблюдает за судебным разбирательством относительно результатов выборов мэра Кишинева и призывает власти Молдавии обеспечить прозрачность и соблюдение принципа верховенства закона. Об этом говорится в заявлении, распространенном в пятницу внешнеполитическим ведомством США.

"США внимательно отслеживают продолжающееся судебное разбирательство относительно отмены результатов выборов мэра в Кишиневе 3 июня", - констатируется в документе. В Госдепартаменте подчеркнули, что "неприкосновенность выборов является базовым принципом для любой демократической системы", а также отметили, что при проведении голосования следует "соблюдать международные нормы".

"Мы рассчитываем, что власти Молдавии обеспечат прозрачность и отсутствие политического вмешательства при проведении судебных разбирательств", - отметили во внешнеполитическом ведомстве. Представители Госдепартамента также подчеркнули, что в случае "выявления каких-либо нарушений" США "призывают все стороны разобраться с ними таким образом, который будет предполагать верховенство закона и соблюдение демократических принципов", в частности уважение к волеизъявлению народа.

Ранее Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда об отмене результатов выборов мэра молдавской столицы. Его оспорил победивший в прошедшем 3 июня втором туре глава партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе.

В принятом во вторник мотивировочном решении суда Кишинева подчеркивается, что оба кандидата на пост мэра - и Нэстасе, и его соперник от Партии социалистов Ион Чебан - вели агитацию в день голосования, что строго запрещено законом. В частности, и в день тишины, и в день голосования Нэстасе разместил в Facebook видеообращение, в котором настоятельно призывал не поддерживать Чебана, что было расценено как давление на избирателя.