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Апелляционная палата оставила в силе решение суда об отмене выборов мэра Кишинева

Международная панорама
21 июня, 19:49 дата обновления: 21 июня, 20:00 UTC+3

Отмечается, что оба кандидата вели агитацию в день голосования, что строго запрещено законом

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КИШИНЕВ, 21 июня. /ТАСС/. Апелляционная палата Кишинева оставила в силе решение суда об отмене результатов выборов мэра молдавской столицы. Его оспорил победивший в прошедшем 3 июня втором туре глава партии "Платформа "Достоинство и Правда" Андрей Нэстасе.

В принятом во вторник мотивировочном решении суда Кишинева подчеркивается, что оба кандидата на пост мэра - и Нэстасе, и его соперник от Партии социалистов Ион Чебан - вели агитацию в день голосования, что строго запрещено законом. В частности, и в день тишины, и в день голосования Нэстасе разместил в Facebook видеообращение, в котором настоятельно не поддерживать Чебана, что было расценено как давление на избирателя.

Нэстасе обжаловал вердикт в Апелляционной палате, а его сторонники уже второй день проводят демонстрации протеста в Кишиневе, в которых принимает участие сотни людей. Они обвиняют в принятии незаконного по их мнению решения суда Владимира Плахотнюка, который возглавляет Демократическую партию, контролирующую проевропейскую коалицию в парламенте и правительство.

Недовольные этим решением сторонники Нэстасе уже второй день проводят в Кишиневе акции протеста, обвиняя во влиянии на суд Владимира Плахотнюка, который возглавляет Демократическую партию, контролирующую правящую проевропейскую коалицию в парламенте и правительство.

Обеспокоенность решением суда выразили представитель делегации ЕС в Молдавии Петер Михалко, посольство США. С критикой решения суда выступил и президент страны Игорь Додон и проигравший выборы Чебан.

Суд Кишинева в минувший вторник отказался признать результаты досрочных выборов мэра столицы. По данным Центральной избирательной комиссии, победителем голосования стал Нэстасе, набравший 52,57% голосов и обошедший на 5 п.п. Чебана. Новый градоначальник должен был руководить столицей ровно год вместо четырех лет, так как выборы были внеплановыми. Они были объявлены после отставки с поста мэра Кишинева Дорина Киртоакэ, против которого были открыты уголовные дела по обвинению в коррупции. Если решение суда об отмене выборов останется в силе, по молдавским законам повторного голосования проводиться не будет, до плановых выборов в июне 2019 года столицей будет руководить исполняющий обязанности градоначальника.

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Додон, Игорь Плахотнюк, Владимир Георгиевич
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