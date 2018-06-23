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МВД Германии может ужесточить погранконтроль, даже если Меркель не найдет поддержки в ЕС

Международная панорама
23 июня, 11:10 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 23, июня. /ТАСС

Министр внутренних дел страны Хорст Зеехофер отметил, что может прибегнуть к подобной мере "если на саммите ЕС не будет найдено эффективных решений"

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БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер подтвердил намерение ужесточить пограничный контроль для беженцев даже в том случае, если канцлер Ангела Меркель не сможет договориться с партнерами по ЕС. Об этом он заявил в интервью, которое опубликовано в субботу в газете Suddeutsche Zeitung.

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"Если на саммите ЕС не будет найдено эффективных решений, то мы будем высылать мигрантов, которые зарегистрированы в какой-либо другой стране Евросоюза", - сказал он.

Проблема противодействия нелегальной миграции привела к серьезным разногласиям в правительстве ФРГ. Ранее Зеехофер заявлял, что может в одностороннем порядке выпустить указ, предписывающий полиции страны начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Баварский Христианско-социальный союз дал Меркель две недели на поиск решения миграционной проблемы на европейском уровне.

Канцлер в ответ напомнила Зеехоферу о разделении полномочий в немецкой политике, которые подразумевают в том числе и возможность с ее стороны уволить любого министра. "В Ведомстве канцлера раздули из мухи слона. Угрожать компетенциями партнеру по коалиции - это очень необычно. Мы не будем с этим мириться", - сказал глава МВД в сегодняшнем интервью. Ранее он уже говорил о возможном распаде правящего блока, если его отправят в отставку.

Реакция других партий

Сопредседатель Левой партии Бернд Риксингер полагает, что нынешняя ситуация представляет опасность для политического будущего канцлера. "У меня складывается впечатление, что это является путчем против Меркель. И что истинная цель - свергнуть Меркель", - сказал он в интервью газете Heilbronner Stimme.

Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц заявил Rheinische Post, что Меркель и Зеехоферу нужно как можно скорее уладить свой конфликт, чтобы не вредить правительству. "Этот внутренний спор между Христианско-демократическим и Христианско-социальным союзами (ХДС/ХСС) вредит нашей стране. Могу лишь надеяться, что обе партии быстро уладят его", - отметил социал-демократ.

Глава "зеленых" Анналена Бербок считает, что Меркель следует занять более жесткую позицию по отношению к своему министру и к ХСС в целом. "Канцлер во время мини-саммита в Брюсселе должна дать понять, что Европа для нее важнее, чем региональная партия из Баварии, чей взгляд устремлен назад", - сказала она.

С одной стороны, как отмечают эксперты, канцлер не хочет ссориться с партнерами по ЕС, которые, вероятно, столкнутся с новым потоком мигрантов, если Зеехофер закроет границу. С другой стороны, Меркель не заинтересована в разногласиях внутри собственного правительства.

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