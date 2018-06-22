Как миграционный вопрос вновь расшатал политическую ситуацию в Германии

Настойчивость министра внутренних дел Германии грозит федеративной республике очередным внутриполитическим кризисом - Хорст Зеехофер хочет в одностороннем порядке существенно ужесточить миграционную политику и ставит Ангеле Меркель ультиматум. Канцлер в свою очередь не хочет предпринимать радикальных шагов без согласования с партнерами в Евросоюзе и озадачена поиском решения, которое устроило бы всех. Но на это у нее остается совсем мало времени - до начала июля.

Если приемлемого в рамках ЕС решения к этому моменту найдено не будет, то срок ультиматума выйдет и Зеехофер в одностороннем порядке выпустит министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Оба политика на этом фоне уже успели обменяться "уколами". Меркель напомнила баварцу о разделении полномочий, а тот в ответ заговорил о перспективах развала правящего блока, если его вдруг уволят.

Меркель-Зеехофер, история конфликта

Серьезные разногласия между Меркель и Зеехофером начались еще несколько лет назад в самый разгар миграционного кризиса, когда в Берлине решили открыть границы для сирийских беженцев, и они тысячами хлынули в ФРГ.

Иностранцы, которые следовали по балканскому маршруту, первым делом оказывались в южногерманской федеральной земле Бавария, которой Зеехофер на тот момент руководил. Столкнувшись с беспрецедентным притоком мигрантов, он требовал закрыть границы, ввести лимит на прием приезжих, грозился подать иск против Меркель в Федеральный конституционный суд. С тех пор разногласия частично удалось устранить, но какой ценой - консерваторы в конечном итоге на фоне всех бед и внутренней нестабильности отдали много голосов правым популистам из "Альтернативы для Германии".

Однако теперь конфликт разгорается со старой силой. Разница лишь в том, что баварец теперь является министром внутренних дел и по сути прямым подчиненным главы кабинета министров. Раньше разделение полномочий было несколько другим - на партийном уровне они были фактически равными игроками. Меркель возглавляла (и возглавляет сейчас) Христианско-демократический союз (ХДС), а Зеехофер был председателем Христианско-социального союза - политической силы, действующей только в Баварии и являющейся по сути побратимом ХДС. Эти консервативные политические силы выступают в едином блоке, имеют в Бундестаге единую фракцию и, в целом, всегда имели схожую повестку. Начавшиеся с миграционным кризисом разногласия между лидерами ХДС/ХСС были делом партийным, теперь они вышли на правительственный уровень.

Почему именно сейчас

Информационный фон, так или иначе связанный с миграцией и криминалом, вновь усугубился в ФРГ в последние месяцы. Самые громкая история - скандал вокруг Федерального ведомства по делам мигрантов, где в минувшие годы одобрили более тысячи заявок на получение статуса беженца без необходимых предпосылок. В этих условиях политик в должности министра внутренних дел обязан предпринимать действия, способные успокоить электорат.

Кроме того, есть мнение, что Зеехофер раскручивает конфликт именно сейчас, держа в голове предстоящие в Баварии региональные выборы. По итогам голосования ХСС на фоне продолжающихся проблем с беженцами может утратить позиции и уступить места в парламенте правым популистам из "Альтернативы для Германии". Не допустить это можно лишь при одном условии - действуя на опережение в границах консервативной повестки.

Меркель, чей рейтинг падал в последние годы именно из-за миграционной проблематики, со своей стороны понимает, что решение вопроса назрело уже давно. Она уже сказала, что в целом согласна на предложенные Зеехофером условия, но с оговорками. Оговорки связаны с тем, что в одиночку она действовать не намерена. С тех пор она и ищет союзников в ЕС.

Впрочем, сложности тут на поверхности - Меркель, как она сама выразилась, не хочет эффекта домино. Если ФРГ введет на южной границе, как того требует Зеехофер, тотальный контроль, то беженцы будут скапливаться в Австрии. Австрия же, чтобы этого не допустить, может ввести аналогичный контроль на собственных границах, и так далее. Все это, как опасается канцлер, в конечном итоге поставит под вопрос европейское единство. Другими словами, Меркель сейчас нужно найти баланс - не рассориться с партнерами по ЕС и разрядить обстановку в Германии.

Обмен любезностями

Разумеется, главу правительства не может устраивать сам факт того, что министр ставит ей ультиматумы и выделяет время на поиск союзников. В понедельник она напомнила Зеехоферу, кто несет в ФРГ ответственность за принятие политических решений. В статье 65 Основного закона ФРГ говорится, что канцлер "определяет директивы политики и несет за них ответственность". Таким образом, именно Меркель имеет право принимать основополагающие решения правительства Германии.

В то же время федеральные министры самостоятельно управляют своими министерствами и могут выпускать указы, однако должны проинформировать о них канцлера. Политическая компетентность заключается и в том, что канцлер может уволить своего министра, выступив с соответствующим предложением к главе государства - президенту ФРГ.

Зеехофер правильно уловил модальность, предложенную главой кабмина, и парировал несколько дней спустя. В опубликованном в пятницу интервью он предупредил Меркель об угрозе распада коалиции в случае его увольнения. "Я председатель ХСС, одной из трех партий, образующих коалицию, и я действую при полной поддержке моей партии", - заявил он в интервью газете "Пассауэр нойе прессе", выдержки из которого опубликованы в четверг. "Если бы в Ведомстве федерального канцлера были недовольны работой министра внутренних дел, то нужно было бы распустить коалицию", - сказал баварский политик.

Как будет развиваться ситуация

В среду глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер объявил о созыве в Брюсселе 24 июня неформальной встречи по теме миграции, в диалоге будет участвовать ряд лидеров стран ЕС, в том числе Меркель. В мероприятии, как ожидается, примут участие лидеры Германии, Италии, Испании, Франции, Греции, Австрии и Болгарии. Бойкот этому "мини-саммиту" объявили страны Вишеградской группы - Венгрия, Польша, Чехия, Словакия - которые в четверг провели собственное заседание. Затем 28-29 июня последует саммит ЕС. Немецкие наблюдатели полагают, что этих встреч может быть достаточно для канцлера, чтобы найти союзников для воплощения плана Зеехофера. В конце концов, в развале правящей коалиции в ФРГ не заинтересована ни одна из сторон нынешнего конфликта.

Нельзя забывать, что правительство Германии состоит не только из ХДС и ХСС. Министерские портфели получила еще и Социал-демократическая партия Германии, чьи рейтинги сейчас еще меньше, чем до проваленных выборов в Бундестаг. Как сообщил Der Spiegel, социал-демократы уже сейчас прорабатывают сценарий, при котором в стране пришлось бы проводить досрочные выборы. Делают они это исключительно для того, чтобы в экстренной ситуации не оказаться неподготовленными.

По информации СМИ, генеральный секретарь СДПГ Ларс Клингбайль за последние две недели провел уже три встречи с однопартийцами, которые были посвящены подготовке к возможным перевыборам. На данном этапе это носит условный характер - в частности, участники заседаний обсуждали, когда в теории могло бы состояться досрочное голосование, и наметили для себя сроки, в которые нужно представить своих кандидатов или разработать программу.

Антон Долгунов