Глава МВД ФРГ предупредил Меркель об угрозе распада коалиции в случае его увольнения

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Глава МВД ФРГ, председатель баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер предупредил канцлера Ангелу Меркель об угрозе распада правящей коалиции в случае его увольнения из-за разногласий по вопросу противодействия нелегальной миграции.

"Я председатель ХСС, одной из трех партий, образующих коалицию, и я действую при полной поддержке моей партии", - заявил он в интервью газете Passauer Neue Presseе, выдержки из которого опубликованы в четверг. "Если бы в ведомстве федерального канцлера были недовольны работой министра внутренних дел, то нужно было бы распустить коалицию", - сказал Зеехофер.

"Было бы мировой премьерой, если бы уволили министра, который беспокоится за безопасность и порядок в своей стране", - считает он. "ХСС тут борется за свои убеждения, это важнее, чем посты", - добавил Зеехофер.

Проблема противодействия нелегальной миграции привела к серьезным разногласиям внутри правительства ФРГ. Ранее Зеехофер пригрозил Меркель в одностороннем порядке выпустить министерский указ, предписывающий федеральной полиции начать масштабный контроль на границе и высылку мигрантов, которые получили отказ в предоставлении убежища на территории ФРГ. Баварский ХСС дал Меркель две недели на поиск решения проблемы беженцев на европейском уровне.