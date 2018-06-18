Глава МВД ФРГ подчеркнул готовность начать с июля "разворачивать" мигрантов на границе

БЕРЛИН, 18 июня. /ТАСС/. Глава МВД ФРГ Хорст Зеехофер объявил о готовности начать применять меры по масштабному контролю за мигрантами на границах Германии. Об этом он заявил в понедельник журналистам.

"Я полон решимости реализовать меры, если переговоры на европейском уровне [на саммите ЕС 28-29 июня] не приведут к успеху", - сказал Зеехофер.

Глава МВД, который является также председателем партии Христианско-социального союза (ХХС), выразил удовлетворение тем, что христианские демократы во главе с канцлером Ангелой Меркель "в целом поддержали "генеральный план" [по борьбе с нелегальной миграцией]". "Мы не держим под контролем миграцию. Здесь мы должны еще много работать", - подчеркнул Зеехофер.

Ранее баварский ХСС принял решение отвести канцлеру ФРГ Ангеле Меркель две недели на поиск общеевропейского решения проблемы нелегальной миграции.

Разногласия с Меркель

Хорст Зеехофер также утверждает, что у него сохраняются принципиальные разногласия с канцлером Ангелой Меркель в вопросе недопущения нелегальных мигрантов на территорию Германии. Об этом он заявил журналистам в Мюнхене, его слова приводит агентство DPA.

"Наряду с дееспособностью правового государства речь также идет о доверии к моей партии", - отметил Зеехофер. Он утверждал, что баварские консерваторы поддерживают поиск общеевропейского решения проблемы беженцев, но, если его невозможно достигнуть, нужно "разворачивать" мигрантов прямо на границах ФРГ.

Касаясь ультиматума, который предъявил ХСС Меркель, отведя ей две недели на поиск решения на уровне ЕС, Зеехофер подчеркнул, что "дело не в 14 днях, но в принципиальных разногласиях". Он заверил, что ХСС не преследует цель развалить действующую коалицию или разорвать отношения с ХДС.

Проблема противодействия нелегальной миграции привела к конфликту между входящими в правящую в ФРГ коалицию ХДС и ХСС. Некоторые наблюдатели даже заговорили о правительственном кризисе. Баварские консерваторы требуют принять односторонние шаги по защите национальных границ, христианские демократы во главе с Меркель отвергают национальные меры и призывают, как минимум, дождаться саммита ЕС.

Бавария приняла на себя основной удар миграционного кризиса, поэтому вопрос противодействия нелегальной миграции там особенно остро стоит на повестке дня. В октябре в земле пройдут выборы в ландтаг (земельный парламент) и ХСС опасается потерять голоса избирателей, которые могут уйти правопопулистской "Альтернативе для Германии", добивающейся ужесточения миграционного законодательства.