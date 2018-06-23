У побережья Испании спасли почти 570 мигрантов

МАДРИД, 23 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 569 мигрантов были спасены в водах у испанского побережья. Об этом сообщила в субботу Служба спасения и безопасности на море пиренейского королевства.

По ее информации, операции прошли в течение дня в море Альборан, Гибралтарском проливе и в районе Канарских островов. Большинство нелегалов были доставлены в порт Тарифы (автономное сообщество Андалусия).

В 2015 году из-за активизации конфликтов в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки резко возросло число лиц, прибывающих в Европу из этих регионов. Средиземноморский маршрут является основным путем доставки мигрантов в ЕС, второй по масштабам транзитный путь проходит через Балканы.