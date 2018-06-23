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В Зимбабве совершено покушение на президента страны Эммерсона Мнангагву

Международная панорама
23 июня, 17:09 дата обновления: 23 июня, 17:12 UTC+3

Инцидент произошел в Булавайо, когда президент выступал на митинге

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Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва

Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва

© EPA-EFE/AARON UFUMELI

ТАСС, 23 июня. Неизвестные совершили в субботу покушение на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. Глава государства не пострадал, сообщило агентство Reuters.

"Инцидент произошел в городе Булавайо, где президент выступал на митинге. В настоящее время глава государства находится в безопасности", - приводит агентство слова пресс-секретаря президента.

Как указывает Reuters, на стадионе, где выступал Мнангагва, прогремел взрыв.

Ранее в субботу аналогичный случай произошел в столице Эфиопии Аддис-Абеба. Неизвестные совершили покушение на премьер-министра страны Абия Ахмеда.

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