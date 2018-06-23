В Зимбабве совершено покушение на президента страны Эммерсона Мнангагву

ТАСС, 23 июня. Неизвестные совершили в субботу покушение на президента Зимбабве Эммерсона Мнангагву. Глава государства не пострадал, сообщило агентство Reuters.

"Инцидент произошел в городе Булавайо, где президент выступал на митинге. В настоящее время глава государства находится в безопасности", - приводит агентство слова пресс-секретаря президента.

Как указывает Reuters, на стадионе, где выступал Мнангагва, прогремел взрыв.

Ранее в субботу аналогичный случай произошел в столице Эфиопии Аддис-Абеба. Неизвестные совершили покушение на премьер-министра страны Абия Ахмеда.