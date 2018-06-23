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Президент Зимбабве заверил, что покушение на него не помешает проведению выборов

Международная панорама
23 июня, 20:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Инцидент произошел во время выступления Эммерсона Мнангагвы на митинге в Булавайо

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ТАСС, 23 июня. Президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва, переживший в субботу покушение во время выступления на митинге в городе Булавайо, назвал произошедшие "трусливым актом", который не помешает проведению 30 июля общенациональных выборов. Соответствующую запись глава государства оставил на своей странице в Facebook.

"Избирательная кампания проходит в свободной и мирной атмосфере, и мы не позволим этому трусливому акту встать на нашем пути к выборам", - говорится в записи президента. Мнангагва призвал граждан страны поддерживать единство и вести политическую борьбу мирными цивилизованными средствами. "Самый сильный ответ на насилие - это мир. Самый сильный ответ на ненависть - это любовь", - добавил зимбабвийский лидер.

Мнангагва сообщил, что навестил в больнице нескольких человек, пострадавших в результате взрыва, осуществленного неизвестными на стадионе в Булавайо, где он выступал на политическом митинге. Информации о погибших пока не поступало.

Покушение на президента Зимбабве также осудил лидер оппозиционного "Движения за демократические перемены" Нельсон Чамиса. "Насилию нет места в нашей политике. Молимся за раненых и надеемся, что ни одна жизнь не будет потеряна", - цитирует политика агентство Bloomberg.

Президентские и парламентские выборы, запланированные на 30 июля, станут первыми в истории страны, которые пройдут без участия первого главы государства Роберта Мугабе. В ноябре 2017 года 93-летний лидер был отстранен от власти руководством вооруженных сил, согласившись затем уйти в отставку. Возглавивший страну Мнангагва пообещал провести в стране честные выборы, а также исправить ошибки прежнего правительства в экономике и восстановить доверие к Зимбабве со стороны зарубежных инвесторов и международного сообщества.

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Мугабе, Роберт Мнангагва, Эммерсон
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