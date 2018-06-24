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Вице-премьер Италии обвинил Макрона в высокомерии из-за его слов о ситуации с мигрантами

Международная панорама
24 июня, 5:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Ранее французский лидер заявил, что Италия находится не под таким высоким иммиграционным давлением, как в 2017 году

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Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини

© AP Photo/Luca Bruno)

ТАСС, 24 июня. Вице-премьер и глава итальянского МВД Маттео Сальвини обвинил президента Франции Эмманюэля Макрона в высокомерии после заявлений французского лидера о миграционной ситуации в Италии. Об этом сообщило в субботу агентство Reuters.

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Макрон заявил, что в настоящее время "Европа не переживает такой же масштабный миграционный кризис, который она переживала в 2015 году". "Такая страна, как Италия, находится совсем не под таким же миграционным давлением, как в прошлом году", - приводит агентство его слова.

Сальвини же настаивает, что миграционная проблема, с которой столкнулась Италия, является чрезвычайно серьезной. По его мнению, отчасти она связана с тем, что Франция не пускает мигрантов к себе.

Вице-премьер отметил, что за последние четыре года территории Италии на различных судах достигли 650 тыс. человек, власти страны получили 430 тыс. запросов на предоставление убежища и разместили 170 тыс. беженцев. "Если для высокомерного президента Макрона это не является проблемой, то мы предлагаем ему прекратить оскорбления и продемонстрировать реальное великодушие, открыв многочисленные порты Франции и впустив детей, мужчин и женщин в Вентимилье (город на северо-западе Италии, расположенный на границе с Францией - прим. ТАСС)", - приводит агентство слова Сальвини.

На прошлой неделе Сальвини объявил, что Италия не будет принимать в своих портах корабли неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов в Средиземном море. Судно Aquarius неправительственной организации SOS Mediterranee, перевозившее более 600 мигрантов, в итоге было направлено в Валенсию.

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