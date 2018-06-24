Асад назвал обвинения Сирии в применении химоружия предлогом для военного вмешательства

МАГАДАН, 24 июня. /ТАСС/. Сирия не располагает химическим оружием с 2013 года, обвинения в его применении сирийской армией - предлог для военного вмешательства других стран. Об этом заявил президент страны Башар Асад в воскресенье в интервью программе "Итоги недели" на телеканале НТВ.

"Мы ликвидировали химоружие полностью. У нас в Сирии его вообще нет с 2013 года", - сказал он.

"История с химоружием - предлог для прямого военного вмешательства и атак на сирийскую армию", - подчеркнул Асад.

По словам сирийского лидера, "к этим байкам (о химическом оружии - прим. ТАСС) прибегают только тогда, как их войска - подконтрольные им террористы - терпят поражение в некоторых районах Сирии".

"Эти провокации не имеют ничего общего с реальностью. Это плод их собственного воображения, воображения их СМИ, что-то, что придумывается их средствами массовой информации и дальше распространяется по миру через интернет и другие медиа. Поэтому предотвратить провокацию невозможно. Американцы постоянно врут и сразу же атакуют", - отметил президент Сирии.

"Когда нет уважения к международным нормам, когда нет эффективных институтов ООН, вы не можете говорить о предотвращении провокаций, мир живет по законам джунглей", - добавил он.