Италия подготовила к саммиту в Брюсселе стратегию по миграции

ТАСС, 24 июня. Итальянское правительство подготовило документ под названием "Многоуровневая европейская стратегия" по миграционной политике, которая будет представлена партнерам по Европейскому союзу (ЕС). Об этом объявил в воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте, прибыв на неформальный саммит по миграции, собранный в Брюсселе по инициативе главы Еврокомиссии Жан-Клод Юнкера. Прямую трансляцию из Брюсселя организовало агентство ANSA.

По словам Конте, в этой стратегии указываются 10 задач, решение которых актуально с учетом создавшихся в Европе условий, когда на определенные страны, включая Италию, ложится основное бремя по приему мигрантов. "Я вам гарантирую, что подход к теме [миграции] претерпит кардинальные изменения", - сказал Конте. По его словам, итальянская стратегия предполагает "структурное решение проблемы, как того требуют граждане". Он также подтвердил, что главная задача Рима - добиться пересмотра Дублинских соглашений, согласно которым обязанности по приему мигрантов ложатся на страну, куда они прибывают.

По данным МВД, в Италии находятся около 650 тыс. мигрантов, у которых нет статуса беженцев, они являются экономическими мигрантами и подлежат высылке. Кроме того, Рим запретил заходить в свои порты кораблям неправительственных организаций с мигрантами на борту, спасением которых они занимаются в Сицилийском проливе. 90% прибывающих в Италию по морю отплывают из Ливии, большинство из мигрантов - выходцы из африканских стран, для которых Италия часто не является конечным пунктом назначения. В связи с более жестким подходом нового правительства Италии к миграционной политике у Рима создались напряженные отношения с некоторыми странами ЕС, главным образом с Францией, позволяющей себе критику в адрес европейского партнера, и Мальтой, которую Италия обвиняет в нежелании принимать мигрантов.