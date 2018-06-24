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Эрдоган набирает 60% на президентских выборах после подсчета 17,6% бюллетеней

Международная панорама
24 июня, 18:45 дата обновления: 24 июня, 19:18 UTC+3

По данным Высшей избирательной комиссии, на парламентских выборах в Турции лидирует правящая Партия справедливости и развития

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АНКАРА, 24 июня. /ТАСС/. Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган лидирует на президентских выборах после обработки 17,6% бюллетеней. Такие данные Высшей избирательной комиссии (ЦИК) страны предоставило в воскресенье агентство Anadolu, которое имеет право на их распространение.

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На данный момент Эрдоган набирает 60% голосов, вслед за ним идет кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже с показателем 26,5%. Остальные претенденты на пост президента республики пока что набирают менее 10% голосов.

Также по данным ЦИК, правящая Партия справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган, лидирует на парламентских выборах. Такие данные Высшей избирательной комиссии по итогам обработки 12% бюллетеней также предоставило агентство Anadolu.

Партия Эрдогана набирает 54,3% голосов, основная оппозиционная Народно-республиканская партия на данный момент получает 14,1% голосов. За Партию националистического движения проголосовали 13,2% избирателей, остальные политические силы пока что не набрали 10% голосов - необходимый порог для того, чтобы иметь право отправить своих представителей в парламент.

Выборы в Турции

Турецкие граждане впервые в истории в воскресенье выбирали одновременно президента и новый состав парламента. Голосование проходило в воскресенье в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени (совпадает с московским). Высшая избирательная комиссия постарается огласить результаты выборов до окончания дня, заявил ранее глава комиссии Сади Гювен.

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Эрдоган, Мухаррем Индже от основной оппозиционной Народно-республиканской партии, Мерал Акшенер от оппозиционной "Хорошей партии", Темель Карамоллаоглу от Партии благополучия, Догу Перинчек от партии "Родина" и Селахаттин Демирташ от курдской Партии демократии народов.

Высшая избирательная комиссия допустила к участию в парламентских выборах девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, "Хорошую партию" и Партию независимой Турции. Последняя, однако, решила бойкотировать выборы.

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