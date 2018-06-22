Выборы в Турции: сможет ли Эрдоган победить в первом туре

24 июня гражданам Турции в возрасте старше 18 лет предстоит принять участие в досрочных выборах, по результатам которых будет избран не только новый состав Великого национального собрания (ВНСТ, парламент страны), но и новый президент с расширенными полномочиями. Грядущие выборы станут историческими, так как они изменят заложенные Мустафой Кемалем Ататюрком основы республики — форма правления сменится с парламентской на президентскую.

Изначально планировалось, что президентские и парламентские выборы пройдут в Турции в ноябре 2019 года. Однако 17 апреля текущего года лидер Партии националистического движения Девлет Бахчели выступил с предложением "не ждать терпеливо" этого срока, а провести досрочные выборы "26 августа 2018 года, чтобы турецкий народ пришел на избирательные участки и преподал урок врагам Турции". Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с Бахчели, по итогам которых была объявлена окончательная дата проведения досрочных президентских и парламентских выборов — 24 июня 2018 года.

Исторические выборы

В апреле прошлого года турецкий народ на референдуме поддержал внесение поправок в конституцию, которые вступят в силу после выборов и кардинально изменят политическую систему страны.

Будущий президент получит гораздо более широкие полномочия. Он одновременно будет исполнять обязанности главы государства и правительства, получит право назначать и увольнять министров и вице-президентов, вводить режим чрезвычайного положения, инициировать проведение референдумов. Полномочия парламента и правительства существенно сократятся, а должность премьер-министра будет упразднена.

Кроме того, согласно поправкам в основной закон, срок полномочий парламента увеличится до пяти лет, и в новый 27-й созыв ВНСТ войдут уже не 550, а 600 депутатов. Если раньше парламентарием можно было стать по достижении 25-летнего возраста, то теперь получить депутатский мандат возможно будет в 18 лет.

Кандидаты на выборах

В президентской гонке принимают участие шесть кандидатов: действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже, кандидат от оппозиционной Хорошей партии Мерал Акшенер, кандидат от Партии благополучия Темель Карамоллаоглу, кандидат от партии "Родина" Догу Перинчек и кандидат от курдской Партии демократии народов Селахаттин Демирташ.

До парламентских выборов Высшая избирательная комиссия (ЦИК) допустила девять политических партий: Партию справедливости и развития, Партию националистического движения, Народно-республиканскую партию, Партию благополучия, партию "Родина", Независимую партию борьбы, Партию демократии народов, Хорошую партию и Партию независимой Турции. Последняя, однако, решила бойкотировать предстоящие выборы.

Предвыборные альянсы

В этом году избиратели впервые будут отдавать свои голоса одновременно за партию и за альянс, в который она входит.

Идея формирования подобного рода предвыборных платформ была озвучена в конце 2017 года премьер-министром Бинали Йылдырымом, и уже в феврале этого года было объявлено о формировании Народного альянса в составе Партии националистического движения Девлета Бахчели и правящей Партии справедливости и развития, которую возглавляет Эрдоган.

Уже в марте турецкий парламент одобрил законопроект, позволяющий формировать предвыборные альянсы. Таким образом, чтобы партии пройти в ВНСТ, теперь необходимо набрать 10% голосов или самостоятельно, или в альянсе с другой партией. Голоса, набранные альянсами, будут подсчитываться путем сложения голосов, полученных каждой партией в отдельности. В итоге в парламент сможет пройти политическая сила, которая не наберет нужного количества голосов самостоятельно, но сделает это в составе альянса.

Как отмечают местные эксперты, Эрдоган и Бахчели рассчитывали на то, что оппозиция не сумеет оперативно сформировать альянс. Отчасти это оказалось правдой: оппозиционерам удалось договориться только в вопросе создания предвыборного Национального альянса, в который вошли Народно-республиканская партия, Хорошая партия и Партия благополучия. Но единого кандидата на президентские выборы оппозиция не смогла выдвинуть. Партия националистического движения объявила о намерении поддержать Эрдогана и отказалась от идеи выставлять собственного претендента на высший государственный пост.

Прогнозы противоречивы

За две недели до досрочных президентских и парламентских выборов организации, специализирующиеся на изучении общественного мнения, регулярно проводили опросы, результаты которых оказались неоднозначными.

Согласно итогам опросов общественного мнения компании "Сонар", Эрдогана на выборах поддержат 48,3% избирателей, а Индже — 31,4%. В голосовании по составу ВНСТ правительственный альянс получит 49,3% (ПСР — 42,2%, ПНД — 7,1%), в то время как оппозиционный альянс заручится поддержкой 39,5% проголосовавших (НРП — 28,2%, Хорошая партия — 9,2%, Партия благополучия — 2,1%).

Агентство МАК предполагает, что на выборах президента Турции Эрдоган победит с показателем 51,5%, а ближайший оппозиционер наберет 24,4%. В парламентской гонке больше всего голосов получит также Народный альянс — 52,7% (ПСР — 43,5%, ПНД — 9,2%), а Национальный альянс — 36,7% (НРП — 24,2%, Хорошая партия — 10,3%, Партия благополучия — 2,2%).

Но самый неожиданный результат социологических исследований предоставила компания "Гезиджи". Согласно ее данным, на президентских выборах Эрдоган наберет 46% голосов, а вот второе место сулят не кандидату основной оппозиционной партии Мухаррему Индже, а экс-министру внутренних дел (1996–1997) и депутату ПНД Мерал Акшенер, которая основала Хорошую партию лишь осенью прошлого года. Кстати, из-за столь "юного возраста" партию могли и вовсе не допустить до выборов, однако ЦИК принял решение позволить Хорошей партии принять участие в голосовании. В опросе относительно парламентских выборов "Гезиджи" прочит победу правительственному альянсу с показателем 50,7%, а оппозиции компания отдает 39,2% голосов.

Итоги последних социологических исследований говорят о том, что вероятность проведения второго тура президентских выборов составляет 50%. В таком случае он пройдет 8 июля, и в нем примут участие Реджеп Тайип Эрдоган и Мухаррем Индже или Мерал Акшенер.

Президент Эрдоган имеет колоссальный опыт проведения агитационных кампаний. В своих выступлениях он делает упор на националистические темы, борьбу с терроризмом, обвинения Запада в атаках на турецкую экономику, презентацию собственных социальных программ. Для многих граждан Турции он на данный момент представляется единственным кандидатом, который достоин занять пост президента республики.

Однако на предстоящих выборах мы впервые увидим сильную оппозицию, которая, несмотря на различия в своих программах, сумела объединить усилия с единственной целью — противостоять действующему президенту. Ожидается, что в случае проведения второго тура оппозиция сможет консолидироваться вокруг единого кандидата. В такой ситуации решающими станут голоса курдского населения, которое в первом туре будет преимущественно поддерживать Селахаттина Демирташа.

Большинство мест в парламенте

Голоса курдов также могут повлиять на исход парламентских выборов. Курдские избиратели крайне важны для оппозиции, так как в случае победы Эрдогана на президентских выборах парламент останется единственной силой, которая будет способна хоть как-то влиять на политическую жизнь страны.

Народный альянс ставит перед собой задачу в обязательном порядке получить абсолютное большинство в Великом национальном собрании Турции. Помешать им может не только оппозиционный альянс, но и прокурдская Партия демократии народов, которая отказалась от идеи объединения с другими партиями. Ей необходимо преодолеть барьер 10% голосов, чтобы получить места в парламенте.

Однако опросы общественного мнения указывают то, что эти шансы весьма малы. Если ей не удастся этого сделать, все полученные голоса будут переданы той партии, которая наберет наибольший процент в каждой провинции. А такой партией, даже в населенных преимущественно курдами юго-восточных провинциях, скорее всего, станет Партия справедливости и развития.

Сам Эрдоган делает серьезную ставку на этот сценарий.

Денис Соловых