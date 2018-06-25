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США скоро представят КНДР график денуклеаризации

Международная панорама
25 июня, 4:43 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 25, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что Вашингтон надеется на окончание этого процесса в течение ближайших двух или двух с половиной лет

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Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп

© AP Photo/Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. США в ближайшее время представят КНДР план-график реализации договоренностей по денуклеаризации Корейского полуострова, достигнутых 12 июня на саммите в Сингапуре между лидерами двух стран. Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель Пентагона, сопровождающий министра обороны Джеймса Мэттиса в поездке на Аляску.

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

"Мы скоро узнаем, готовы ли они [Пхеньян] добросовестно выполнять взятые на себя обязательства, - приводит агентство Reuters его слова. - Мы будем задавать им конкретные вопросы и предложим план-график, когда представим северным корейцам свою концепцию того, как должны претворяться в жизнь достигнутые на саммите договоренности".

Представитель Пентагона не стал делиться деталями, но дал понять, что предлагаемые сроки ликвидации ядерной программы КНДР не будут продолжительными.

Как заявил журналистам госсекретарь Майкл Помпео во время визита в Сеул на следующий день после саммита в Сингапуре, Вашингтон надеется на то, что процесс денуклеаризации будет в целом завершен в течение ближайших двух или двух с половиной лет, то есть к концу президентского срока Дональда Трампа.

Мэттис после Аляски, где он намерен проинспектировать две базы, в том числе Форт-Грили, где в шахтах размещены 40 противоракет, отправится в Китай (26-28 июня). Это будет первый визит министра обороны США в КНР с 2014 года. Затем он посетил Южную Корею и завершит свое азиатское турне в Японии (29 июня). В столицах данных трех стран, как отметили представители Пентагона, Мэттис намерен обсудить в первую очередь вопросы денуклеаризации Корейского полуострова.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Трамп, Дональд Мэттис, Джеймс Помпео, Майкл (Майк)
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