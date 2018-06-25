Военные ДНР отбили атаку украинских силовиков под Мариуполем

КИЕВ, 25 июня. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины попытались атаковать позиции провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) под Мариуполем, однако потерпели поражение.

Об этом сообщил в понедельник глава пресс-службы вооруженных сил республики Даниил Безсонов.

"Вчера во время присутствия в районе села Гнутово специального представителя председателя ОБСЕ Мартина Сайдика около 13:30 ВСУ выдвинулись группой в составе 10-12 человек в направлении наших позиций. Украинские террористы не смогли скрытно подойти, попали в ловушку и понесли потери: ранены трое боевиков", - цитирует его Донецкое агентство новостей (ДАН).

Ранее в ДНР сообщили, что в ночь на 23 июня украинские подразделения атаковали позиции сил ДНР в районе поселка Коминтерново, но понесли потери и отступили.