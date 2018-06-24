Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 63.24
€ 73.72
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В ЛНР заявили, что киевские силовики перебросили к линии соприкосновения танки и гаубицы

Международная панорама
24 июня, 17:26 UTC+3 ЛУГАНСК ЛУГАНСК 24, июня. /ТАСС

Армия Украины также продолжает использовать беспилотные летательные аппараты вблизи линии соприкосновения, отметил представитель народной милиции провозглашенной республики Андрей Марочко

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP Photo/Evgeniy Maloletka, архив

ЛУГАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нарушение минских соглашений перебросили к линии соприкосновения танки и гаубицы. Об этом в воскресенье сообщил представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Так, по имеющейся информации, в ночь с 21 на 22 июня на железнодорожную станцию "Рубежное" прибыл эшелон с 13 танками из состава танкового батальона 59-й бригады Вооруженных сил Украины. После проведения разгрузочных работ техника на тралах убыла в направлении населенного пункта Дмитровка", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Следующей ночью, по данным Марочко, в этот же район были переброшены 18 единиц 152 мм пушек-гаубиц Д-20, которые после разгрузки были отправлены в район населенного пункта Новый Айдар. "Не исключено, что под прикрытием ротации запрещенное вооружение может быть размещено вблизи линии боевого соприкосновения", - подчеркнул он. В связи со сложившейся ситуацией народная милиция призвала представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ "активизировать наблюдение местности с целью фиксации запрещенного вооружения вооруженных сил Украины, а в случае выявления - добиться его отвода на установленные дистанции".

Кроме того, представитель ведомства отметил, что украинская армия, нарушая минские соглашения, продолжает использовать вблизи линии соприкосновения беспилотные летательные аппараты.

Договоренности, принятые на встречах Контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилагающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям СММ ОБСЕ. С 30 марта по инициативе лидеров ДНР и ЛНР в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако, как и во время предыдущего режима прекращения огня, обстрелы полностью не остановлены.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Праздник "Алые паруса" глазами выпускников и гостей Петербурга
2
Лукашенко допустил вхождение Белоруссии в состав другой страны при провале в экономике
3
В Турции завершились президентские и парламентские выборы
4
В Петербурге арестовали гражданина Бразилии для экстрадиции на родину
5
СМИ: тренеров сборной Германии могут наказать за поведение после матча ЧМ со шведами
6
Минтруд: повышение пенсий на 1000 рублей с 2019 года будет проходить с помощью индексации
7
Шторм в Барнауле глазами очевидцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости