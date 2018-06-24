В ЛНР заявили, что киевские силовики перебросили к линии соприкосновения танки и гаубицы

ЛУГАНСК, 24 июня. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в нарушение минских соглашений перебросили к линии соприкосновения танки и гаубицы. Об этом в воскресенье сообщил представитель народной милиции провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

"Так, по имеющейся информации, в ночь с 21 на 22 июня на железнодорожную станцию "Рубежное" прибыл эшелон с 13 танками из состава танкового батальона 59-й бригады Вооруженных сил Украины. После проведения разгрузочных работ техника на тралах убыла в направлении населенного пункта Дмитровка", - приводит его слова агентство Луганскинформцентр.

Следующей ночью, по данным Марочко, в этот же район были переброшены 18 единиц 152 мм пушек-гаубиц Д-20, которые после разгрузки были отправлены в район населенного пункта Новый Айдар. "Не исключено, что под прикрытием ротации запрещенное вооружение может быть размещено вблизи линии боевого соприкосновения", - подчеркнул он. В связи со сложившейся ситуацией народная милиция призвала представителей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ "активизировать наблюдение местности с целью фиксации запрещенного вооружения вооруженных сил Украины, а в случае выявления - добиться его отвода на установленные дистанции".

Кроме того, представитель ведомства отметил, что украинская армия, нарушая минские соглашения, продолжает использовать вблизи линии соприкосновения беспилотные летательные аппараты.

Договоренности, принятые на встречах Контактной группы в Минске, позволяют использовать беспилотные летательные аппараты в прилагающих к линии соприкосновения районах Донбасса только наблюдателям СММ ОБСЕ. С 30 марта по инициативе лидеров ДНР и ЛНР в Донбассе действует так называемое пасхальное перемирие, однако, как и во время предыдущего режима прекращения огня, обстрелы полностью не остановлены.