Защита "Конкорд менеджмент и консалтинг" просит отклонить обвинения по "российскому делу"

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Адвокаты российской компании "Конкорд менеджмент и консалтинг", которую спецпрокурор США Роберт Мюллер считает причастной к попыткам вмешаться в выборы 2016 года, в понедельник попросили отклонить выдвинутые против нее обвинения на том основании, что его "назначение было незаконным" и у него "отсутствуют полномочия предъявлять обвинения" организации. Ходатайство юристов опубликовано в электронной базе суда округа Колумбия, на территории которого расположен Вашингтон.

"В связи с тем, что суд рассмотрел ходатайство ответчика "Конкорд менеджмент и консалтинг" об отклонении обвинительного заключения на основании незаконного назначения спецпрокурора и отсутствия [у него] полномочий предъявлять обвинения "Конкорду", настоящим постановляю удовлетворить это ходатайство" и отклонить обвинения в отношении российской компании, отмечается в предложенном защитой тексте решения суда.

В конце апреля адвокаты экс-руководителя предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта в рамках нынешнего расследования спецпрокурора обратились в суд с прошением признать, что выдвинувший обвинения против их клиента Мюллер превысил свои полномочия. Судья Эми Джексон тогда отклонила их обращение. Она обосновала свое решение тем, что не может проигнорировать законодательство, регламентирующие назначение минюстом США спецпрокурора для расследования тех или иных дел.

Обвинения против "Конкорд менеджмент и консалтинг"

В середине февраля власти США выдвинули официальные обвинения против 13 граждан РФ и трех российских организаций в попытках вмешаться в американские политические процессы и ход президентской кампании 2016 года. Обвинительное заключение, состоящее из 37 страниц, подготовил аппарат Мюллера, ведущий расследование по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США 2016 года. Среди обвиненных в сговоре против США - 12 сотрудников компании "Агентство интернет-исследований". Как утверждается в обвинительном заключении, "Агентство интернет-исследований" "с 2014 года участвовало в операциях по вмешательству в выборы и политические процессы в США".

Помимо этого, Мюллер предъявил обвинения российскому предпринимателю Евгению Пригожину в финансировании антиамериканских информационных операций, которые якобы проводились "Агентством интернет-исследований". По версии органов американской прокуратуры, "Агентство интернет-исследований" "получало средства на свои операции от обвиняемого Пригожина и контролируемых им компаний, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг" и "Конкорд кейтеринг".