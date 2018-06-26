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США не установили для КНДР четких сроков выполнения достигнутых договоренностей

Международная панорама
26 июня, 0:29 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июня. /ТАСС

Госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео отметил, что Вашингтон "на постоянной основе проводит оценки" процесса денуклеаризации

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Госсекретарь США Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео

© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Вашингтон регулярно проверяет, настроен ли Пхеньян на выполнение договоренностей, достигнутых на саммите в Сингапуре, однако четких временных ограничений на этот счет на данный момент не установлено. Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео в интервью CNN, опубликованном в понедельник.

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"Я не буду очерчивать это временными рамками, будь это два месяца, шесть месяцев, мы настроены на быстрое продвижение с тем, чтобы понять, смогут ли оба лидера добиться обозначенных целей", - приводит телеканал его слова. Как отмечается в материале, госсекретарь отказался назвать сроки, в течение которых Вашингтон рассчитывает увидеть значимые шаги со стороны КНДР.

По словам Помпео, администрация США "на постоянной основе проводит оценки" того, имеет ли место прогресс в выполнении договоренностей. По его словам, Вашингтон рассчитывает на "постоянный прогресс" на этом направлении. Ранее Помпео заявлял, что надеется на денуклеаризацию Корейского полуострова до завершения первого президентского срока Дональда Трампа. Следующие выборы главы государства в США состоятся в 2020 году.

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Темы
Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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