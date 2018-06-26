Абэ: рано обсуждать, кто возьмет на себя расходы по ядерному разоружению КНДР

ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает, что сейчас крайне важно достичь прогресса в вопросе ядерного разоружения КНДР, а не обсуждать, кто именно возьмет на себя расходы на эту операцию. Об этом он заявил во вторник, выступая на заседании правительственного комитета верхней палаты парламента страны.

"Япония уже заявляла о готовности взять на себя часть расходов, однако мы сейчас не находимся на той стадии, когда нужно обсуждать, какая страна и каким образом понесет эти затраты", - приводит его слова телеканал NHK. "Прежде всего нам необходимо, чтобы все страны объединились с целью продвижения в вопросе полной, поддающейся контролю и необратимой денуклеаризации Северной Кореи", - добавил он.

Говоря о возможной разработке природных ресурсов КНДР иностранными компаниями в случае снятия санкций в отношении Пхеньяна, Абэ сказал, что "по некоторым данным, к этому проявляют интерес Россия и Китай, однако эти страны также придерживаются позиции на соблюдение санкций Совбеза ООН против Северной Кореи, которые запрещают вывозить оттуда основные виды природных ресурсов".

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Абэ ранее заявлял, что его правительство готово взять на себя расходы по направлению в КНДР миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) для начала процесса свертывания ядерной программы Пхеньяна. Кроме того, по данным агентства Kyodo, правительство Японии уведомило США, что готово направить своих специалистов в КНДР для оказания экспертной поддержки процессу денуклеаризации.