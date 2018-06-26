В США приостанавливают обязательное предъявление обвинений нелегальным мигрантам с детьми

НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Власти США временно прекращают практику обязательного привлечения к уголовной ответственности нарушителей миграционного законодательства, которые переходят границу с детьми. Об этом сообщила в понедельник газета The New York Times.

Как отмечает издание, с соответствующим заявлением выступил в штате Техас начальник Службы иммиграционного и таможенного контроля США Кевин Макэлинэн. Он заявил, что его ведомство и министерство юстиции США сначала должны выработать такие нормы, согласно которым "взрослые, которые при пересечении границы берут с собой детей, нарушая наши [американские] законы и ставя их жизни под угрозу, могут быть привлечены к уголовной ответственности без продолжительного разлучения с детьми".

Макэлинэн также констатировал, что в отношении взрослых нарушителей миграционного законодательства без детей указанные меры по-прежнему будут применять. Кроме того, в случаях, когда задержанный взрослый представляет для детей опасность, в частности, имеет судимости, то их будут разлучать.

В материале приводятся слова пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, которая отметила: "Мы не меняем правила. Просто у нас не хватает ресурсов". Она добавила, что администрация работает с Конгрессом с тем, чтобы на указанные нужды выделили больше средств.

В последние дни в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом США политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В результате, согласно данным министерства внутренней безопасности США, в период с 19 апреля по 31 мая были разлучены с родителями почти 2 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников президента Дональда Трампа - демократов, а также ряда его однопартийцев и международной общественности.

На прошлой неделе Трамп дал поручение минюсту добиться изменения судебного предписания одного из окружных судов штата Калифорния таким образом, чтобы оно позволяло семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.