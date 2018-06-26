Глава МВД ФРГ назвал "оторванными от жизни" дискуссии о распаде правящей коалиции

БЕРЛИН, 26 июня. /ТАСС/. Глава МВД Германии Хорст Зеехофер не считает, что правящая в ФРГ коалиция в составе блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), а также социал-демократов развалится из-за разногласий по вопросу противодействия нелегальной миграции. Об этом он заявил во вторник изданию Focus Online.

Зеехофер назвал спекуляции политиков и СМИ ФРГ о возможности распада коалиции "оторванными от жизни". В то же время он отметил, что не поймет, если ХДС во главе с Меркель не примет его план по противодействию нелегальной миграции. "Мы едины в том, что касается цели, речь идет лишь о процедуре, - сказал министр. - Я не понимаю сопротивления, это вводит меня в состояние растерянности".

Ранее ХСС отвел канцлеру две недели на поиск решения проблемы нелегальной миграции, то есть до 1 июля. В противном случае председатель ХСС Зеехофер пригрозил принять односторонние меры, значительно усилив контроль на германской границе, и не пускать мигрантов на территорию страны.