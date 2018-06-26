Лондон призвал предоставить ОЗХО право определять виновных за химатаки

БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Великобритания призывает все государства - члены Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) дать ей право определять виновных за химические атаки, а также голосовать против любых других предложений. Об этом заявил во вторник в ОЗХО глава МИД Великобритании Борис Джонсон, специально прибывший в Гаагу для продвижения предложения Британии по изменению мандата ОЗХО на специальной конференции государств - членов Конвенции по запрещению химического оружия.

"Британское предложение [изменения мандата ОЗХО] позволит организации определять ответственность за химические нападения. Все страны организации должны поддержать это предложение и голосовать против любых других предложений, которые сделают эту организацию беззубой", - сказал он.

Джонсон в своей речи вновь вспомнил о так называемых "химических нападениях" в городе Дума и Солсбери. Он отметил, что "в Солсбери до сих пор продолжаются мероприятия по обеззараживанию местности и три человека остаются в больницах", не уточнив при этом каких-либо подробностей.

Открывшаяся во вторник в Гааге конференция участников Конвенции о запрещении химического оружия созвана по инициативе Великобритании, которая стремиться наделить ОЗХО правом определять стороны, виновные в применении химического оружия. Сейчас ОЗХО может предоставлять только техническую экспертизу. Как ранее пояснил ТАСС источник в кулуарах конференции, Лондон по сути пытается передать ОЗХО, которая находится под сильным влиянием западных стран, функции Совета Безопасности ООН, который имеет право принимать решение по определению степени ответственности тех или иных сторон в случаях применения химоружия.