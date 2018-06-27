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В Пхеньяне заявили, что Токио "сует нос не в свое дело", требуя провести денуклеаризацию

Международная панорама
27 июня, 5:14 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 27, июня. /ТАСС

В ходе обсуждения итогов встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына японская сторона отметила, что будет требовать полной денуклеаризации страны, сообщает NHK

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ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Представитель КНДР на проходящей в Женеве международной конференции по разоружению заявил, что Япония "сует нос не в свое дело", требуя от Пхеньяна провести полную денуклеаризацию. Об этом сообщил в среду телеканал NHK.

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Текст совместного документа Трампа и Ким Чен Ына по итогам саммита

По его сведениям, в ходе обсуждения итогов состоявшейся 12 июня встречи на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном японская сторона отметила, что Токио совместно с Вашингтоном и Сеулом будет требовать от КНДР "выполнения совместного заявления [лидеров США и КНДР], в котором Северная Корея пообещала провести полную денуклеаризацию".

В ответ на это представитель Пхеньяна выступил с критикой, заявив, что Япония "не подписывала ни Пханмунджомскую декларацию [между президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином и лидером КНДР Ким Чен Ыном], ни совместное заявление лидеров КНДР и США, и поэтому она сует нос в дело, к которому не имеет отношения".

Президент США и лидер КНДР провели 12 июня свою первую встречу в Сингапуре. По ее итогам был подписан документ, в котором Пхеньян высказался за проведение полной денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ ранее заявлял, что его правительство готово взять на себя расходы по направлению в КНДР миссии экспертов Международного агентства по атомной энергии для начала процесса свертывания ядерной программы Пхеньяна. Кроме того, по данным агентства Kyodo, правительство Японии уведомило США, что готово направить своих специалистов в КНДР для оказания экспертной поддержки процессу денуклеаризации.

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Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове Встреча Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре
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Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин Абэ, Синдзо Трамп, Дональд
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