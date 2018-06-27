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CNN: суд в США постановил прекратить практику разлучения властями нелегалов и их детей

Международная панорама
27 июня, 7:09 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 27, июня. /ТАСС

Сообщается, что согласно вердикту, сотрудники миграционных служб страны должны начать работу по воссоединению семей

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НЬЮ-ЙОРК, 27 июня. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Калифорния в Сан-Диего во вторник постановил, что власти США не имеют права разлучать с детьми нарушителей миграционного законодательства. Об этом сообщил телеканал CNN.

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Согласно вердикту судьи Даны Сабрау, сотрудники миграционных служб должны прекратить данную практику и начать работу по воссоединению семей, члены которых находятся под стражей. Коллективный иск был подан одной из наиболее влиятельных правозащитных организаций в стране - Американским союзом защиты гражданских свобод - от лица женщины, разлученной дочерью.

Представители союза уже прокомментировали произошедшее. "Мы только что одержали крупную победу в нашей борьбе за воссоединение семей", - подчеркивается в Twitter организации.

В последние дни в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом страны политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями около 2,3 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников президента Дональда Трампа - демократов, а также ряда его однопартийцев и международной общественности.

Лидер США ранее уже дал поручение минюсту разработать меры, которые позволят семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.

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