Помпео: Си Цзиньпин заявил, что Китай будет всячески содействовать денуклеаризации КНДР

ВАШИНГТОН, 28 июня. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин заверил руководство США в том, что Пекин будет всячески содействовать свертыванию ядерных программ КНДР. Об этом сообщил в среду госсекретарь США Майкл Помпео.

"Я встретился с председателем Си [Цзиньпином] вскоре после сингапурского саммита. Он меня заверил, что они будут работать с нами бок о бок, чтобы обеспечить денуклеаризацию Северной Кореи", - заявил глава американской дипломатии, выступая на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США.

Саммит в Сингапуре с участием президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоялся 12 июня. По его итогам было принято совместное заявление, в котором Пхеньян взял на себя обязательство двигаться к полной денуклеаризации Корейского полуострова. Сразу после сингапурской встречи на высшем уровне Помпео нанес визит в Пекин.

"На данном этапе я буду рассчитывать на тот факт, что у него [Си Цзиньпина] данная цель [денуклеаризация КНДР] с нами общая. Мы, безусловно, наблюдаем, чтобы убедиться, что каждая страна, обязавшаяся помочь нам добиться поставленной цели, в действительности занимается этим", - отметил руководитель внешнеполитического ведомства США.

Сенатор Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина) поинтересовался у Помпео, стал ли Китай в последнее время менее строго соблюдать санкции в отношении КНДР. "Да, немного", - сказал в ответ госсекретарь США.