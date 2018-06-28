AP: власти США готовятся разместить 12 тыс. нелегальных иммигрантов на военной базе

НЬЮ-ЙОРК, 28 июня. /ТАСС/. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США направило запрос о подготовке на территории одной из американских военных баз места для размещения 12 тыс. нелегальных иммигрантов с семьями. Об этом сообщило в среду агентство Associated Press.

По сведениям его источников в администрации, 2 тыс. мест должны быть в течение следующих 45 дней готовы на постоянной основе, а остальные, как ожидается, будут предоставлять по мере необходимости. Места должны быть оборудованы согласно установленным властями США стандартам. Это предполагает наличие в лагере для мигрантов кондиционеров, библиотек, личных душевых, а также предоставление медицинского обслуживания.

Какая именно военная база будет выбрана для этого, пока не уточняется. Ранее министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что мигрантов могут разместить на техасских базах Гудфеллоу или Форт-Блисс. Персонал лагеря для мигрантов будет укомплектован из сотрудников МВБ, планируется, что боеготовности базы не будет нанесен ущерб.

Во вторник федеральный окружной суд в Сан-Диего (штат Калифорния) постановил, что властям США следует прекратить практику разлучения с детьми нарушителей миграционного законодательства. Согласно вердикту, сотрудники миграционных служб должны обеспечить в течение 30 дней воссоединение семей нелегалов, находящихся под стражей. На это отводится 14 дней, если разлучены с родителями были дети младше 5 лет.

В последние недели в США разразился скандал, касающийся объявленной в апреле минюстом страны политики "нулевой толерантности" к нарушителям миграционного законодательства, в том числе к тем, кто переходит границу с детьми. Задержанных родителей в обязательном порядке заключали под стражу и привлекали к уголовной ответственности. Их детей отправляли в специальные центры содержания, поскольку по американским законам они не могут быть арестованы. В период с 19 апреля до последнего времени были разлучены с родителями около 2,3 тыс. детей, что вызвало волну критики со стороны политических противников президента Дональда Трампа - демократов, а также ряда его однопартийцев и международной общественности.

Лидер США ранее уже дал поручение минюсту страны разработать меры, которые позволят семьям, задержанным за незаконное пересечение американской границы, вместе находиться в местах предварительного заключения до рассмотрения судом их дела.