ЕС готов помочь ОЗХО в реализации решения по мандату организации

БРЮССЕЛЬ, 28 июня. /ТАСС/. Евросоюз готов помочь Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в реализации решения по расширению мандата организации. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы Евросоюза, распространенном в четверг в Брюсселе.

"Евросоюз готов поддержать технический секретариат ОЗХО и сотрудничать со всеми странами-участниками Конвенции по запрету химического оружия для реализации этого решения", - отмечается в нем.

В документе подчеркивается, что решение по расширению мандата ОЗХО является "важным шагом по сохранению глобальных норм против применения химического оружия". "Решение конференции сохраняет способность международного сообщества бороться против его применения, распространения и безнаказанности за их применение, в частности, способность технического секретариата ОЗХО определять виновных в совершении химатак в Сирии", - говорится в нем.

Ранее в среду организация приняла британский проект изменения своего мандата, наделяющий ее обвинительными функциями. По информации постпреда Великобритании при ОЗХО Питера Уилсона, документ был принят при 82 голосах за и 24 против. Согласно опубликованному в Twitter британского постпредства при ОЗХО тексту документа, поддержано решение о разработке секретариатом организации механизмов идентификации тех, кто использовал химоружие в Сирии за счет выявления информации о происхождении примененных веществ, в том числе даже в случаях, когда следователи ООН и ОЗХО не подготовили соответствующий доклад о происшествии.