ОЗХО сделала уверенный шаг к собственному распаду

Специальная Конференция государств - участников (КГУ) Конвенции о запрещении химического оружия завершилась в Гааге в среду утверждением британского проекта о расширении мандата этой организации, который теперь должен дать ей право называть виновников инцидентов с применением химического оружия. По словам постпреда России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александра Шульгина, против этого проекта проголосовали 24 страны, 82 голоса были поданы за, 26 делегаций воздержались, и еще четыре постпреда предпочли в момент голосования просто выйти из зала.

Страны ОЗХО явочным порядком по собственной инициативе присвоили себе часть исключительных прав Совета Безопасности ООН. Естественно, такой шаг не сможет остаться без ответа государств, выступавших против узурпации полномочий на международном уровне - России, КНР, Индии, Южной Африки, Ирана, Сирии и еще 18 государств, проголосовавших против британского проекта. Теперь они имеют все основания задуматься о смысле своего членства в этой организации, контрольный механизм которой оказался полностью скомпрометирован. Иными словами, самой системе нераспространения уже нанесен заметный урон.

Однако, даже если эти страны не будут предпринимать активных контрмер в ответ на действия Лондона и Вашингтона, решение ОЗХО создало первый в истории прецедент попытки дублирования функций СБ ООН сторонней организацией, даже не входящей в структуру ООН. Сам этот факт более опасен, чем все взятые вместе сфабрикованные инциденты с химическим оружием, которые фактически покрывает ОЗХО. Этот шаг ослабляет работу единственного в мире органа, который имеет законные и признанные всем международным сообществом полномочия решать вопросы войны, мира или введения международных санкций.

"Наши британские партнеры не стесняются открытым текстом говорить, что этот маневр в ОЗХО предпринят, чтобы преодолеть вето России в Совете Безопасности ООН", - отметил постпред РФ Александр Шульгин. Он назвал "полным бредом" попытки передать полномочия СБ ООН в ОЗХО. "Ничего в конвенции [по запрещению химоружия] нет, что бы позволяло ОЗХО заниматься такими функциями", - заявил он.

Сыграть в "Титаник"

Как будут развиваться события далее, и что ждет ОЗХО теперь? На эти вопросы ответил глава российской делегации на Конференция государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия замминистра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов. "Ситуацию в ОЗХО можно сравнить с "Титаником", который получил пробоину и начал тонуть", - сказал он. По его словам, многим странам следует "одуматься и понять, что решения, которые они принимают, имеют серьезное значение для мирового порядка".

Также Каламанов сообщил о том, что в ноябре должна пройти обзорная сессия конференции государств-участниц Конвенции о запрещении химического оружия. "До этого момента сменится гендиректор организации, которому в соответствии с этим решением будет поручено подготовить алгоритм по реализации британского решения", - сказал замминистра.

Иными словами, в ближайшие месяцы с практической точки зрения в работе организации особенных изменений произойти не должно, а изменения мандата должны начать реализовываться только после ноябрьской конференции.

"Если посмотреть, в целом, наблюдается раскол в организации, как по электоральным группам, так и по будущему существованию этой организации. Речь идет о том, что Россия и многие страны, выступавшие против британского решения, играли в организации серьезную роль, начиная от финансирования и заканчивая экспертной поддержкой", - сказал он, дав понять, что эта ситуация может измениться.

Замминистра подчеркнул, что ОЗХО не сможет существовать без России, хотя и вопрос выхода РФ из организации пока рассматривается. "Россия вносит сейчас колоссальный вклад в деятельность организации. Сама организация без России невозможна, потому что и экспертиза, и масштабы нашей страны, ее возможности позволяют самой организации оставаться на плаву и на высоком экспертном уровне, - отметил Каламанов. - Российский взнос в ОЗХО немаленький, но мы платим не просто взнос. В рамках программы по уничтожению химического оружия мы еще и принимали делегацию ОЗХО и оплачивали пребывание в Российской Федерации всего состава ОЗХО из различных стран, это колоссальные расходы".

Отвечая на вопрос ТАСС о возможности выхода России из ОЗХО Каламанов ответил: "Так вопрос пока не рассматривается".

"Мы выработаем план действий на ближайшие несколько месяцев, поскольку работа по реализации решений сегодняшней сессии продлится несколько месяцев", - сказал он.

С высокой вероятностью

Согласно опубликованному в Twitter британского постпредства при ОЗХО тексту документа, он содержит решение о разработке секретариатом организации механизмов идентификации тех, кто использовал химоружие в Сирии за счет выявления информации о происхождении примененных веществ, в том числе даже в случаях, когда следователи ООН и ОЗХО не подготовили соответствующий доклад о происшествии. Кроме того, секретариат должен будет предоставлять регулярные доклады по своим расследованиям Совету и генеральному секретарю ООН для ознакомления.

То есть, ОЗХО в принципе сможет называть виновных практически без доказательств, указав на любую страну, негосударственную структуру или группировку, и заявив, что "это сделала она". С высокой вероятностью....

Подлоги ОЗХО

Ситуацию радикально ухудшает тот факт, что западных экспертов ОЗХО российские коллеги неоднократно ловили на фактической фальсификации доказательств, собираемых в ходе расследований химических инцидентов в Сирии и других странах. В среду о конкретных задокументированных примерах такой деятельности подробно рассказали российские эксперты на продолжительном брифинге для журналистов в здании российской миссии при ОЗХО.

Провести этот брифинг в Нидерланды приехал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Игорь Кириллов. Главный тезис его брифинга: расследование инцидентов с химическим оружием в Эль-Латамне (24, 25, 30 марта 2017 года), Хан-Шейхуне (4 апреля 2017 года) и Саракибе (4 февраля 2018 года) проводилось с многочисленными нарушениями.

Несколько примеров. Воронка, призванная доказать применение химического оружия в Хан-Шейхуне, была получена путем подрыва обычного взрывного устройства, а затем спешно зацементирована до окончания расследования ОЗХО. Анализ доклада миссии ОЗХО показал, что характеристики воронки свидетельствуют, что она образовалась в результате подрыва размещенного на земле взрывного устройства небольшой мощности, а не сброшенной с самолета авиабомбы.

Говоря о расследовании инцидента в Эль-Латамне, он указал на ряд нарушений при сборе материалов для последующего анализа. "Следует отметить, что в очередной раз была нарушена процедура отбора биомедицинских проб, так же, как и в деле Скрипалей - мы все помним, что все средства массовой информации говорили, что миссия, которая приехала в Солсбери и которая отбирала пробы, делала это лично. Вот пункт доклада 19 (по Эль-Латамне - прим. ТАСС): забор проб крови проводился персоналом больницы под наблюдением медицинского экспертной группы с использованием оборудования ОЗХО", - сообщил генерал.

Кириллов также отметил, что в докладе ОЗХО по одному из инцидентов Эль-Латамне утверждается, что в присутствии представителей миссии у двух лиц, предоставленных "Белыми касками", были отобраны четыре биомедицинские пробы, анализ которых двумя назначенными лабораториями показал отсутствие биомаркеров зарина. "Вопреки очевидному, данный факт трактуется в поддержку версии о применении зарина", - добавил он.

"Обращает на себя внимание, что, несмотря на разные метео-, географические, баллистические и прочие условия, результаты анализа проб из Эль-Латамны и Хан-Шейхуна практически идентичны. Данное обстоятельство указывает на то, что "Белыми касками" использовалась некая стандартная смесь для внесения в пробы с целью их фальсификации", - сказал Кириллов.

При этом он подчеркнул, что неопровержимые доказательства, собираемые российскими военными при обнаружении химических лабораторий боевиков, где создаются отравляющие вещества, ОЗХО отвергаются как неубедительные.

Постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин также обратил внимание, что, как по заказу, миссии по расследованию инцидентов в Сирии собраны из представителей государств, наиболее агрессивно относящихся к Сирии и входящих в так называемую "Группу друзей Сирии", которая в реальности "дружит" только с противостоящими Дамаску отрядам боевиков.

В этой связи Россия не ждет чудес и не сомневается, что доклад ОЗХО по инциденту в сирийской Думе будет тенденциозным, сказал Шульгин.

"Мы ждем в скором появлении доклада ОЗХО об инциденте в Думе, пригороде Дамаска, и мы не сомневаемся, что он также будет тенденциозным, как и предыдущие доклады по инцидентам в Сирии. Мы хорошо знаем, что там произошло. Этот инцидент был использован США, Великобританией и Францией как предлог для ракетного удара по сирийским объектам. Мы уверены, что это была намеренная операция", - сказал он.

Не менее подробный анализ был проведен и по делу Скрипаля, экспертиза ОЗХО по которому явно подгонялась под заданный результат - любыми целями подтвердить использование некоего боевого нервно-паралитического вещества, от поражения которым два человека были полностью вылечены за месяц. Российские эксперты с иронией отметили, что даже в документе официального запроса к ОЗХО правительство Терезы Мэй запросило не независимую экспертизу, а обратилась к организации с просьбой "подтвердить результаты расследования, проведенного в Великобритании".

Странное голосование

Западные государства оказывали давление на членов ОЗХО в ходе принятия решения об изменении ее мандата и наделении обвинительными функциями. Российской стороне известно и о случаях шантажа, заявил в среду на брифинге постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.

"Сессия проходила в совершенно напряженном режиме. Наши западные партнеры играли явно не по правилам, оказывали беспрецедентное давление на другие страны. Дипломаты вот этой группы поддержки Великобритании буквально табунами ходили по министерствам иностранных дел различных государств, прессинговали, давили, нам даже известны случаи открытого шантажа наших ближайших союзников", - заявил Шульгин.

Он также отметил, что Западу помогли голосовать многочисленные делегации островных государств.

"В зале заседаний оказалось много делегаций островных государств, которые буквально наводнили этот зал. Острова Кука, Соломоновы Острова, Фиджи, Сент-Китс и Невис и все они с трогательным единодушием стали активно продвигать британские и американские тезисы. Злые языки поговаривают, что их западные спонсоры проплатили расходы этим делегациям, фактически организовав турпоездку в Гаагу, чтобы они обеспечили нужные результаты, - отметил Шульгин. - В то время как с нами в едином строю выступили Китай, Индия, Южная Африка, если вы сложите население этих стран вместе с Россией, будет ясно, какая часть человечества выступила против вредных планов западного лагеря".

Химический театр абсурда

В итоге дипломатическая партия была разыграна западными странами на своем поле и по собственным правилам, менявшимся по ходу игры. Чего стоит хотя бы трехчасовая перепалка в самом начале двухдневной сессии, в ходе которой российские дипломаты в течение трех часов не могли добиться от техсекретариата организации точных цифр, сколько делегаций прибыли на сессию (в конечном счете получилось 143) и сколько из них лишены права голоса за неуплату членских взносов (получилось 32). При этом Великобритания и США возражали против попыток прояснить число "избирателей", предлагая сначала проголосовать и утвердить повестку дня встречи, а уже потом разбираться, сколько людей голосовали, и кто из них имел право это делать.

В целом, ощущение театра абсурда было на этой сессии очень сильным не только у экспертов и журналистов, но и у самих участников конференции.

Не менее абсурдным является и принятое ОЗХО решение, которое вопреки заявленной цели не усилит контроль над отравляющими веществами, а значительно ослабит его.

Химическое оружие в современных военных доктринах вообще не рассматривается как действенное средство ведения войны XXI века. Это объясняется его крайне неизбирательным действием и повышенным рискам гибели именно гражданских лиц, не имеющих, в отличие от участников боевых действий, средств защиты и необходимой подготовки для выживания в условиях химической атаки. Эти же характеристики делают химическое оружие крайне опасным в руках террористических группировок, а значит, представляющим для них особый интерес.

Абсурд ситуации заключается в том, что британская "реформа ОЗХО" отталкивает от Конвенции по запрещению химического оружия именно государственных игроков, которые сами по себе были бы заинтересованы как раз в полном уничтожении химического оружия, чтобы оно не угрожало их собственным гражданам. Инициатива Лондона никак не повысит эффективность организации в борьбе с возможным применением отравляющих веществ террористическими структурами, чей интерес к химическому оружию очевиден.

Террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), ни холодно, ни жарко от того, назовет ли ОЗХО ее виновной в условном инциденте с применением химоружия. Более того, эта структура и сама охотно берет на себя ответственность за любые нападения, включая те, к которым она со всей очевидностью не имеет никакого отношения.

В заключении остается только сказать, что единственной страной в мире, которая продолжает сохранять задекларированные запасы химического оружия, являются США, которые пока заявляют о намерении уничтожить его к 2023 году, однако сроки регулярно откладываются. Вашингтон объясняет это нехваткой денег на эту программу.

Денис Дубровин