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Глава МИД ФРГ назвал важным сигналом решение о расширении мандата ОЗХО

Международная панорама
27 июня, 22:22 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 27, июня. /ТАСС

Организация приняла в среду проект, который наделяет ее обвинительными функциями

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БЕРЛИН, 27 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас приветствовал принятое в Гааге решение о расширении мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Об этом сообщила в среду в Берлине пресс-служба германского МИД.

"Мы сегодня послали важный сигнал: того, кто применяет химическое оружие, нужно идентифицировать и привлечь к ответственности", - сказал Маас. "Этот процесс [принятия решения] не был легким, однако результат показал, что бороться за сохранение международных правил стоит", - добавил министр.

ОЗХО приняла в среду британский проект изменения своего мандата, который наделяет организацию обвинительными функциями.

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