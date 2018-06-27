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Шульгин: РФ не сомневается, что доклад ОЗХО по сирийской Думе будет тенденциозным

Политика
27 июня, 21:46 UTC+3

Постпред России при ОЗХО уверен, что инцидент в этом городе был использован США, Великобританией и Францией как предлог для ракетного удара по сирийским объектам

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ГААГА, 27 июня. /ТАСС/. Россия не сомневается, что доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) по факту применения химоружия в сирийской Думе будет тенденциозным. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на пресс-конференции по итогам Специальной конференции государств-участников Конвенции о запрещении химического оружия.

"Мы ждем в скором появлении доклада ОЗХО об инциденте в сирийской Думе, пригороде Дамаска, и мы не сомневаемся, что он так же будет тенденциозным, как и предыдущие доклады по инцидентам в Сирии. Мы хорошо знаем, что там произошло. Этот инцидент был использован США, Великобританией и Францией как предлог для ракетного удара по сирийским объектам. Мы уверены, что эта была намеренная операция", - сказал он.

После этого начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-майор Игорь Кириллов провел подробный брифинг о многочисленных нарушениях, подтасовках и прямых искажениях фактов, допущенных в докладах Организации по химическим инцидентам в Сирии.

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Шульгин, Александр Васильевич
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