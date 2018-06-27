Глава британского МИД приветствовал принятие проекта Великобритании изменения мандата ОЗХО

ЛОНДОН, 27 июня. /ТАСС/. Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон приветствовал принятие британского проекта изменения мандата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), позволяющего наделить эту организацию обвинительными функциями. Об этом сказано в распространенном в среду пресс-релизе министерства.

"Химическое оружие посягает на человеческое достоинство, и ему не может быть места в XXI веке. Международное сообщество совершенно правильно объединилось сегодня, чтобы усилить запрет на химическое оружие и предотвратить безнаказанность его применения", - приводит МИД Великобритании слова своего руководителя.

Джонсон подчеркнул, что "Соединенное Королевство оказалось во главе дипломатических усилий по обеспечению этих действий", и что официальный Лондон с нетерпением ждет "сотрудничества со всеми странами, которые являются членами ОЗХО, чтобы имплементировать принятые сегодня решения". "Мы продолжим давать решительный отпор любым попыткам сорвать действие запрета на это злодейское оружие", - добавил он.

Как заявил журналистам заместитель министра промышленности и торговли РФ Георгий Каламанов, который возглавлял российскую делегацию на конференции в Гааге государств - членов Конвенции о запрещении химического оружия, ситуация в ОЗХО сравнима с получившим пробоину "Титаником", который уже начал тонуть. Он добавил, что многим странам следует "одуматься и понять, что решения, которые они принимают, имеют серьезное значение для мирового порядка".